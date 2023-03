Sería iluso pensar que el Presidente de México no tendrá ciertos privilegios a los cuales la mayoría de la población no cuenta, vaya es entendible y comprensible, pero en el caso del Remdesivir no, ya que recordemos, este no era un medicamento autorizado, por lo que no era administrado por nuestro país, aun cuando en otros países ya era utilizado para tratar el Covid.

¿Usted ha escuchado sobre el Remdesivir? ¿No?, déjeme le comento que es una medicina para el tratamiento contra Covid, especialmente para pacientes hospitalizados que nuestro gobierno decidió no utilizar para la población en general sino hasta marzo 2021. Hasta aquí podemos pensar en una decisión desafortunada por parte de nuestro país, ya que dicha medicina ha mostrado ser eficaz en el tratamiento contra el Covid, pero (siempre hay un pero) nuestro país sí la utilizó antes de esa fecha solo que para personas muy afortunadas, le explico.

Nuestro Presidente tuvo un primer contagio de Covid en enero de 2021 y el segundo en enero de 2022 esto a pesar de sus “estampitas”, después de su segunda recuperación el Presidente señaló que utilizó vaporub, paracetamol y miel con limón, también aseguró que no se utilizaron medicamentos especiales en su tratamiento. ¿Qué afortunado verdad? Sí, la verdad que sí fue muy afortunado ya que derivado del hackeo del Grupo Guacamaya, se supo que el Presidente contó con una unidad de terapia intensiva para su uso exclusivo, con una habitación para su médico particular y que fue atendido con Remdesivir, caso muy diferente al resto de los mexicanos ya que el Remdesivir no contaba con autorización por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por lo que no era posible que el gobierno diera dichos medicamentos a la población en general.

Ahora bien, nuestro Presidente no solo fue el único con fortuna, ya que también de dicho hackeo fue posible advertir que cuando José Ramón López Beltrán enfermó de Covid, fue ingresado al hospital central militar y se realizó un operativo por parte del Ejército para poder administrarle Remdesivir a su hijo mayor. Es importante señalar que esto ha sido señalado como mentira por parte del Ejército, independiente de si Usted crea o no lo anterior, de que hay personas afortunadas hay personas afortunadas, lamentablemente también existen personas que desafortunadamente no pudieron contar con dicha medicina sino hasta después de marzo de 2021.

Cambiando de tema, se ha mencionado que el finiquito de los Consejeros Electorales próximos a salir sería de alrededor de 15 millones de pesos, esta semana se divulgó dicha información; el finiquito del Consejero Presidente será de $1,934,380 y de los Consejeros Electorales de $1,663,388. Cantidades nada despreciables, pero lejos de los 15 millones que se señalaban.

Y ya que estamos con el tema electoral, el día de ayer el Comité Técnico de Evaluación inició la cuarta fase del proceso para elegir a cuatro consejeros del INE. Quedan 92 aspirantes a los cuales se les realizará una entrevista de 30 minutos a cada uno, en los cuales tendrán que responder 5 preguntas.

Para finalizar, ¿quién gana con la ruptura del PAS y de Morena en nuestro Estado?

PD 1._ El próximo 26 de marzo se cumplirán ¾ partes de la presente administración federal. ¿Qué le ha parecido?

PD 2._ Esta semana nuestro Presidente vetó a Yadira Alarcón y Rafael Luna como comisionados del INAI, esto a pesar de haber sido aprobados por el Senado.