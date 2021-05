Agradecido reconocimiento

En una ocasión llegó y comenzó a impartir la clase hasta que, de pronto, exclamó: ‘La niña, manito’; y es que había viajado en el minibús con su hija y se le olvidó, por lo que tuvo que salir a perseguir el urbano en su ruta.

Decía ayer que fueron muchos los maestros que marcaron mi vida. Hace pocos días, Julio Bernal citó en su columna semanal, de la sección Expresión, a otros tres entrañables maestros que me impartieron clases en la Preparatoria Cervantes: Carlos Osuna, Gregorio Mayorquín y Eusebio Vergara, quienes nos guiaron en las materias de Química, Matemáticas y Física, respectivamente.

El más célebre de los tres fue Mayorquín, pues siempre llegaba retrasado cargando voluminosas carpetas y visiblemente agitado después de dar clases en otra escuela. Después de explicar la lección preguntaba: “¿Está comprendido, manito?” Y si uno respondía que no, añadía: “En agosto, manito”, refiriéndose al examen extraordinario.

Sus distracciones eran proverbiales. En una ocasión llegó y comenzó a impartir la clase hasta que, de pronto, exclamó: “La niña, manito”; y es que había viajado en el minibús con su hija y se le olvidó, por lo que tuvo que salir a perseguir el urbano en su ruta.

Otro emblemático maestro que está por cumplir 90 años es Flavio García Verdugo, reconocido profesor de Química y Física. Fue mi mentor en tercero de secundaria y era famoso por impartir admirablemente su materia y alternar su instrucción con divertidos chistes. A todos los alumnos nos decía señor, acompañando el tratamiento con el primer apellido.

Recientemente tuve la oportunidad de comunicarme en Facebook con su hija Paola y le comenté algunas vivencias de aquellos años. Paola me respondió: “Qué feliz me hace leer esto y, cuando se lo leo, ver cómo se le llenan sus ojos de lágrimas y me pregunta: “¿cómo saben de mí?” En su inocencia, ya a sus casi 90 años lucha contra el cáncer, pero aquí sigue amando y disfrutando vivir. Gracias por compartir esto, él sólo sonrió y dijo, “¡Es verdad, huuuuuuuuy, hija!”

¿Rindo agradecido tributo?