Y mientras que el coronavirus empieza a mostrar claras tendencias a la baja, por lo menos en nuestra región, la invasión bélica de Rusia para someter y conquistar a Ucrania está tomando peligroso derrotero hacia una guerra multinacional, de la que nadie saldrá bien librado; ni tan siquiera los ganadores de la misma, ya que en el caso del eventual uso de armas nucleares, también generaría efectos negativos para quien las lance. No cabe duda, estamos pateando el bote hacia nuestra propia tumba, por la vía de los conflictos bélicos entre países y la irracional explotación de los recursos naturales, como es el caso del agua, sostén de nuestra propia vida. Agua que no has de beber déjala correr, aconseja la sabiduría popular para advertirnos, que al entrometernos en problemas de terceros, se nos puede voltear el chirrión por el palito y no salir bien librados de nuestra intromisión, así sea de buena fe. Pero la citada conseja, literalmente, también es tomada por la mayoría de todos nosotros, como una licencia para desperdiciar el vital líquido, dejándolo correr hacia la nada, sin tener el menor dejo de conciencia de que estamos mal utilizando un recurso natural que ha entrado en una etapa de agotamiento, del cual, ya dan cuenta en muchas regiones del mundo. Situación crítica a la que ocasionalmente nos asomamos muy por encimita, cuando de nuestros grifos no brota agua por la escasez de los manantiales o por el no pocas veces ineficiente servicio de las entidades encargadas de hacérnosla llegar a nuestras casas. Contar con servicio de agua para cubrir nuestras necesidades, resulta todo un privilegio, ya que, a nivel mundial, de acuerdo de datos de la ONU, más de dos mil 200 millones de personas no tienen acceso al servicio de agua doméstico. Resulta dramático saber, que en Angola, más de ocho millones de habitantes beben agua de sus lagos contaminados, y que en Etiopía, de una población de 105 millones de ciudadanos, el 60 por ciento no cuentan con agua limpia para su consumo. Y no crean ustedes que en México cantamos mal las rancheras, ya que, al decir de CONAGUA, ocho estados de la República son vulnerables a los efectos de la sequía; en esa difícil situación se encuentran las dos Baja California, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, el Estado de México y Sinaloa, que presume 11 ríos. Esta nada agradable información, la corona el Inegi, señalando que uno de cada tres hogares mexicanos, no reciben agua de forma diaria. Ejemplo de ello, es el caso de Cabo San Lucas, lugar en el que las familias reciben agua dos días a la semana. Muchos son los factores que han incidido para empujar la disminución de la riqueza hídrica. Entre ellos, podemos destacar el crecimiento de la población, el cambio climático provocado por la deforestación y la emisión de gases dañinos para el medio ambiente. Las constantes sequías por la falta de lluvia, la fuerte demanda de las actividades agrícolas, ganaderas e industriales; va también el crecimiento urbano, y por supuesto, la contaminación de cuerpos de agua y la que les llega a los mantos freáticos, debido a actividades como la minería y la agroindustria. A propósito de esta grave problemática, ninguno de los tres niveles de gobierno está generando políticas públicas que alienten un mejor uso y cuidado del agua; si acaso, por mero formulismo, participan dentro de los actos de la conmemoración del Día Mundial del Agua promovido por la ONU, fechado el día 22 de marzo de cada año. Pertinente resulta comentar que en ese sentido, la asociación civil Conselva, presidida por la maestra Sandra Guido, realiza un enorme esfuerzo diseminando conciencia entre las comunidades del sur del estado, para que aprendan a bien usar, los cuerpos de agua que están a su disposición. Agua que no has de beber no la dejes correr, mejor guárdala; recuerda que es fuente de vida, a la que tus descendientes, también tienen derecho. ¡Buenos días!