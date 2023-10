alberto.kousuke@uas.edu.mx

Las innovaciones en el campo de la vigilancia epidemiológica han demostrado su potencial para detectar y rastrear los niveles de Covid-19 a través del monitoreo de aguas negras. Esta técnica aprovecha el hecho de que el SARS-CoV-2 se replica en el sistema digestivo y puede ser eliminado en grandes cantidades, a menudo antes de que aparezcan los síntomas. Esto proporciona una forma de monitorear las infecciones a nivel de la población, la cual es más barata y menos intensiva (en mano de obra) que los sistemas de pruebas en toda la comunidad.

El SARS-CoV-2, el virus responsable de la pandemia de Covid-19, cambió la vida tal como la conocíamos. Este virus llegó a sobrepasar hospitales en todo el mundo y todavía infecta aproximadamente 250,000 personas diariamente alrededor del mundo. A lo largo de estos tres años, muchos países han luchado por monitorear el virus en constante cambio. La falta de pruebas disponibles ha dificultado el seguimiento de la propagación comunitaria.

Una solución para esta problemática podría encontrarse en el caño.

La comunidad científica ha buscado pistas sobre la propagación de enfermedades en las aguas residuales regionales desde la década de 1850. En el Siglo 19, la industrialización convirtió a Londres, Reino Unido, en la ciudad más poblada del mundo. La infraestructura no podía mantenerse al día con el crecimiento de la población y las condiciones de vida eran precarias e insalubres. Hacia 1850, la ciudad había enfrentado epidemias de influenza y fiebre tifoidea, así como dos brotes catastróficos de cólera. En ese momento, no había un acuerdo general sobre cómo se propagaban las enfermedades, por lo que el seguimiento y la prevención de los brotes eran casi imposibles.

Cuando estalló uno de esos brotes de cólera, un médico local, el Dr. John Snow (no confundir con el personaje ficticio de Juego de Tronos Jon Snow), estaba decidido a rastrear el origen de los brotes y comenzó a mapear los casos alrededor de la ciudad. Observó patrones geográficos que se centraban en bombas de agua específicas de la ciudad. Sugirió que algo relacionado con estas bombas estaba propagando la enfermedad. El Dr. Snow tenía razón, la ciudad sobrepoblada no estaba eliminando adecuadamente los desechos de su población, y el cólera era una enfermedad que se propagaba a través de la contaminación del agua por heces infectadas. Esto sentó las bases para el reconocimiento de las enfermedades transmitidas por el agua y fue fundamental en el posterior desarrollo de estrategias de monitoreo intencional de aguas residuales.

Después de 1854, los avances en la Teoría de los Gérmenes destacaron que muchas enfermedades podían rastrearse hasta la presencia de microorganismos como bacterias o virus. Esto llevó a los científicos a tomar una muestra de agua y cuantificar la cantidad de bacterias o virus en ella. En la década de 1940, los médicos y epidemiólogos Dr. James Trask y Dr. John Paul de la Escuela de Medicina de Yale propusieron que el examen periódico de aguas residuales podría ser útil para rastrear brotes de una nueva epidemia en Estados Unidos: la polio. Los dos médicos identificaron partículas del virus de la polio en muestras de aguas residuales de varios lugares en Estados Unidos con epidemias activas de polio.

Actualmente, los científicos pueden encontrar virus o bacterias vivos en las aguas residuales si están presentes en el tracto digestivo de una persona incluso si el patógeno no está vivo (puede haber rastros de su material genético en las aguas residuales).

Los datos de vigilancia de aguas residuales de Covid-19 se utilizan para monitorear la presencia de la infección en una comunidad, rastrear las tendencias de infección en una comunidad, y realizar pruebas de infección en un sitio específico para activar pruebas individuales adicionales o medidas de mitigación.

La vigilancia de aguas residuales tiene aplicaciones para otras enfermedades también. Ha habido un auge de publicaciones científicas en los últimos años que demuestran métodos para monitorear niveles de otros virus como la influenza, el virus sincitial respiratorio (VSR) y la viruela del mono. También existe entusiasmo por utilizar la vigilancia de aguas residuales para monitorear patógenos transmitidos por los alimentos como E. coli y el norovirus, así como el rastreo de la resistencia a los antibióticos.

La vigilancia de aguas residuales ofrece varias ventajas sobre otras herramientas de monitoreo de salud pública. No requiere interacción directa con el paciente ni procedimientos invasivos, se puede aplicar a comunidades o enfermedades incluso si las personas no van al médico y no se están diagnosticando.

La presencia de virus o bacterias en las aguas residuales precede a la carga de enfermedad o síntomas más graves en una comunidad, por lo que puede proporcionar un margen de tiempo de 4-6 días para detectar aumentos o disminuciones en los casos de Covid-19, permitiendo a médicos y hospitales más tiempo para prepararse.

La vigilancia de aguas residuales tiene el potencial de ayudar a los funcionarios locales a superar los problemas de acceso y asequibilidad asociados con las pruebas diagnósticas y proporcionar información orientada a la acción sobre dónde enfocar los recursos de salud pública.