¡Ahora resulta! (2)

La columna anterior fue sobre la falta de políticas claras y de decisiones y estrategias contradictorias, que han conducido a resultados opuestos a las intenciones de las autoridades del presente régimen.

Así, la pseudo estrategia de combatir a la delincuencia con “abrazos no balazos”, ha provocado que los cárteles de las droga y demás delincuentes se sientan protegidos y han ampliado los territorios en donde actúan; han exacerbado los ataques a la sociedad y a la autoridad misma; controlan poblaciones y territorio nacional con casi completa impunidad; han aumentado las masacres, pero además, con saña en los asesinatos desmembrando cuerpos y sin consideración de mujeres y niños, son prueba de que la tal “política” no ha servido, antes bien ha recrudecido el problema.

¡Ahora resulta! que gracias a la decisión del Presidente López Obrador de obsequiar a los delincuentes con abrazos, en lugar de aplicarles la ley en la medida de sus crímenes, éstos aumentan su violencia a niveles no vistos anteriormente. Nada más en el mes de mayo pasado se rompió récord en asesinatos dolosos: en Zacatecas en menos de una semana hubo 18 asesinatos; en Acapulco tres personas ejecutadas en esos mismos días y dos más el 8 de mayo; en el Estado de México este mes cuatro personas asesinadas, dos de ellas mujeres y este sería el cuarto homicidio múltiple en una semana; este 9 de junio en San Luis Potosí, siete personas muertas; en Guanajuato cinco estudiantes y una mujer adulta fueron asesinados. Todo lo anterior sin contar los desaparecidos, los cuerpos sin identificar y las fosas que constantemente son descubiertas por madres y parientes “buscadoras”. Total, sea política, estrategia o complicidad, el Gobierno no ha querido o no ha podido con éste paquete que fue “promesa de campaña”.

¡Ahora resulta! que los cárteles se sienten tan seguros que no solo son expertos en asesinatos sin resolver por las autoridades, son expertos en el tráfico de armas; expertos en tráfico de drogas naturales y sintéticas y en tráfico de personas y ahora también en el manejo avanzado de sus finanzas, pues según nota de El Universal, los cárteles mexicanos lavan sus enormes ingresos “utilizando el sistema financiero internacional a través de la moneda virtual bitcoin”. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, en su informe de 2021, denunció que los cárteles mexicanos lavan al año más de 25 mil millones de dólares. Como esta es solo una de las herramientas que utilizan, habría que imaginarse los montos que manejan, mucho más que los 50 mil millones de dólares de las remesas. Todo lo hacen en depósitos hormiga para no ser descubiertos. Un negocio de esta magnitud, es imposible terminarlo con abrazos, pero sí se podría disminuir y controlar aplicando la ley sin excepción alguna.

¡Ahora resulta! que, según columna de Carlos Urzúa, López Obrador en una de sus “mañaneras” declaró que “... yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción no sería del todo malo... (es) el modelo económico más perfecto pero con el agravante de la corrupción no sirve de nada”. Ahora resulta que entonces se aplica un modelo inferior al neoliberalismo, esto es, el modelo estatista con empresas de estado monopólicas, en el que se obstruye la libertad económica para crear empresas y crear trabajos; un sistema donde se compran voluntades, votos y adhesiones con dinero público y donde no se tolera el diálogo con los actores en la educación, la economía, la seguridad, la justicia, etc. Pero además, este modelo estatista también ha mostrado su falla en corrupción, por lo tanto “de nada sirve”. Urge un buen sistema de justicia para combatir la corrupción de cualquier sistema que se considere mejor.

¡Ahora resulta! que no sólo se está sufriendo el “huachicol” de gasolina, gas y diesel, sino que ahora se tiene hasta el “huachicol” de agua. Ante la situación de sequía que se está sufriendo se tiene también el robo de agua potable y para uso agrícola. En Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México los ciudadanos detienen las pipas de agua, las asaltan y les extraen el líquido e igualmente se perforan las tuberías de algunas colonias para robar el agua. Lo mismo sucede en el campo, donde se soborna a los vigilantes de compuertas, presas y canales para desviar agua a sus parcelas. Esto indica que no existe una política de cuidado y conservación del agua por autoridades y ciudadanos.

Pero... está visto que crear buenas políticas de gobierno, no es tarea de este régimen.