Al Son de Navolato

“Muchas veces lo que no valoramos, otros mueren por tenerlo”... OBTIENE ORO... Hace unos días Eross Acosta Balarezo participó en el Campeonato Nacional de Taekwondo celebrado en Oaxtepec, Morelos y ahí el navolatense, estudiante de la Facultad de Educación Física y Deporte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, obtuvo medalla de oro. El campeón taekwondoin continúa su preparación para otros encuentros que vendrán en fechas próximas. Felicidades.... SINALOA ENCANTA... Se anunció la séptima edición del evento denominado Sinaloa Encanta, mismo que reúne a muchos expositores que se hacen presentes para mostrar un poco de lo mucho que es Sinaloa en lo gastronómico y cultural. Dos años de pandemia no permitieron su realización, pero el próximo año volverá a donde nació, la agrícola San Isidro, ubicada en la sindicatura de Villa Juárez, así lo hizo saber el impulsor de este movimiento, Eduardo Leyson Castro. Además de saborear una serie de platillos y bebidas en un ambiente ad hoc para la convivencia y los negocios, habrá un show denominado Sonidos de Sinaloa. Empresas de Sonora, Baja California y Baja California Sur, Durango y Estados Unidos también se harán presentes en este gran evento. La cita está programa para el 10 de marzo del 2023, hay diversos medios para adquirir los boletos y hacerse presentes... CAÑERO CULTURAL... Concluyó el foro de expresión cultural de Navolato mostrando un poco de lo mucho que tiene nuestro municipio y que durante cinco años consecutivos el programa Cañero Cultural ha ido presentando para un público que gusta de disfrutar de la cultura y las artes. Fotografía, pintura, poesía, música, danza, teatro, entre otras expresiones se hicieron visibles en los diversos eventos realizados en la plazuela Vicente Guerrero. Recordemos que es un movimiento nacido entre navolatenses que hacen esfuerzos para tener esta plataforma de proyección que con un gran ambiente cerró dicho festival, preparándose ya para una sexta edición, siempre mejorada. Felicitaciones a todos los involucrados... CONTRAJERON NUPCIAS... Carlos Montoya y Daniela Lugo contrajeron nupcias uniendo sus vidas ante la ley de Dios y los hombres. Acompañados por sus padres, familiares y amigos, fueron bendecidos en una ceremonia religiosa en la iglesia San Francisco de Asís para después partir a conocido salón de fiestas en la capital del estado donde bailaron y disfrutaron de una gran recepción. Al día siguiente la fiesta continuó en el ambiente con ambas familias y amistades. Felicitaciones para el nuevo matrimonio... 15 AÑOS... Ana Lucía Soto Ramos cumplió sus primeros 15 años de vida por lo que sus padres Socorro y Omar organizaron una ceremonia religiosa para agradecer al Todopoderoso por la fecha tan especial de vida a su hija. Después de la misa, demás familiares y amigos disfrutaron de una fiesta de mucha convivencia. Felicitaciones... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Lupita Rico, José Carlos Cisneros, Beatriz Félix, Edrulfo Ramírez, David y Ricardo Urías, Francisco García, Lili Castillo, Rocío Tamayo, Diana Suárez, Margarita Acosta, Rocío Camacho, Lilián Flores y Daniela Félix. Hoy cumplen años Rosa María Ramírez, Alejandra Uraga y Daniela Cuevas. Mañana cumplen años Miriam García y Elizabeth Malacón. Para todos, mis mejores deseos... LAS POSADAS... Empezaron las tradicionales posadas entre familias, amigos, trabajos para convivir y empezar a renacer el espíritu de perdón y amor entre unos y otros. Dichas festividades de esta época se disfrutan y van realizándose, muchos hasta el día 23 de este mes, previo al nacimiento del niño Jesús. Vaya atendiendo el llamado de estas festividades y busque disfrutarlas al por mayor... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.