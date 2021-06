Alianza PRI, PAN y PRD: ¿y la autocrítica?

La alianza PRI-PAN-PRD nació prácticamente muerta. El descrédito del partido que llevó la mano, el PRI, terminó por comerse toda la identidad de la alianza y el electorado castigó ese posicionamiento negativo.

En las pasadas elecciones en Sinaloa, la alianza Morena-PAS ganó 15 de las 18 alcaldías, las siete diputaciones federales, 23 de las 24 diputaciones locales y la Gubernatura del Estado. Ésta última con más de 20 puntos de ventaja. Una paliza.

La elección registró casi un 50 por ciento de participación ciudadana, un porcentaje relativamente alto para una elección intermedia en Sinaloa; sin embargo no podemos decir que haya sido una elección impecable: la intromisión del crimen organizado a través del robo de casillas, intimidaciones, amenazas y hasta secuestros de operadores electorales manchó la jornada electoral a lo largo y ancho del estado.

No he sido el único en señalar este hecho: tanto Ismael Bojórquez en Río Doce, como Silber Meza en una columna para The Washington Post tocaron al asunto con inteligencia y valentía. Al respecto, el candidato ganador de la alianza Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, declaró que señalar la intromisión violenta del narco en la jornada electoral era una falta de respeto para los votantes. Me parece que la mayor falta de respeto para los ciudadanos sinaloenses es no dejarlos votar en paz y en libertad.

También durante la semana, el candidato de la alianza perdedora PRI, PAN y PRD, Mario Zamora, hizo diversas declaraciones para denunciar que en Sinaloa había ganado el miedo; estoy de acuerdo con Mario en que el miedo estuvo muy presente en la jornada electoral y aplaudo su voluntad de consignarlo a través de una denuncia en la que lo acompaña el PRI nacional, mientras que el partido local lo ha dejado solo.

Aún así, pensar que lo único que hizo tan abrumadora la victoria de la alianza encabezada por Morena sobre la alianza PRI-PAN-PRD fue el miedo, es una postura soberbia y autocomplaciente.

La alianza PRI-PAN-PRD nació prácticamente muerta. El descrédito del partido que llevó la mano, el PRI, terminó por comerse toda la identidad de la alianza y el electorado castigó ese posicionamiento negativo. Por otro lado y salvo honrosas excepciones, la selección de candidatos de cada partido incluyó los mismos cuadros reciclados y desprestigiados de siempre. Si alguna posibilidad tenía la alianza de sobreponerse al pésimo posicionamiento de sus marcas, era proponiendo candidatas y candidatos frescos, limpios de toda mácula de corrupción; candidatos más ciudadanos y menos “del partido”.

Si bien, tanto el PAN como el PRI hablan de una “victoria” a nivel nacional por haber impedido que el Presidente López Obrador consiguiera la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo cierto es que esa mayoría no la tenía y, además, logró mantener la mayoría absoluta.

En contraste, mientras que a nivel nacional el PRI y el PAN lograron avanzar en términos de posiciones de poder, lo cierto es que en Sinaloa lo perdieron todo. Todo. Hoy, por ejemplo, el PAS, tiene prácticamente la misma cuota electoral que el PAN en el estado.

En los hechos, la elección pasada los sinaloenses decidieron darle un cheque en blanco a la alianza Morena-PAS. Le regalaron, como se dice coloquialmente, “todo el poder”. Y eso no es bueno para ninguna democracia. Veremos si los morenistas y pasistas, encabezados por Rocha Moya, son capaces de usar ese poder con responsabilidad y tolerancia.

Me parece que lo primero que tendría que preguntarse la alianza perdedora, sus candidatos, sus promotores, sus ideólogos y hasta sus patrocinadores es ¿cuáles fueron las razones por las que los sinaloenses decidieron negarles el voto de manera tan contundente?

Jesús Valdés, presidente del PRI estatal renunció la semana pasada; no así los líderes del PAN y del PRD, que se mantienen en sus puestos. Ignoro las exigencias al interior de cada uno de estos partidos pero el más mínimo acto de humildad obligaría a poner las renuncias en el escritorio, de manera inmediata y de cara a la ciudadanía.

Un ejercicio real de autocrítica por parte de los partidos perdedores implicaría un diálogo honesto con la sociedad, y no solo con sus militantes, para conocer sus motivaciones y demandas.

Mientras Sinaloa enfrenta la peor sequía en décadas, una crisis de desaparecidos que supera a los homicidios; así como los devastadores efectos económicos, sanitarios y educativos de una pandemia de COVID 19 que no termina de irse, nuestros partidos de oposición siguen mirándose al ombligo. Así, sin humildad ni aprendizaje, no hay reconstrucción posible. Y mucho menos capacidad de competir.