Cuando pensamos que ya no hay futuro, cuando calculamos que no existen posibilidades de éxito, cuando languidecen nuestras fuerzas, cuando sentimos que la última puerta se ha cerrado, es preciso no claudicar y mantener abierta la ventana de la esperanza.

En efecto, nunca debemos olvidar que cuando el cielo está más oscuro es cuando se percibe mejor la luz de las estrellas; por eso, nunca debemos derrumbarnos derrotados.

Es difícil permanecer firmes cuando todos los problemas y dificultades parecen cerrar absolutamente los caminos; no obstante, jamás debemos olvidar que las cosas nunca han sido fáciles para quienes triunfan. Es necesario trabajar con tesón y sin descanso, a pesar de que ninguna luz de optimismo se cuele por las rendijas del futuro. William Faulkner dijo: “No se puede nadar hacia nuevos horizontes hasta no tener el coraje de perder de vista la costa”.

Ciertamente, es difícil continuar luchando cuando el horizonte se vislumbra totalmente tapiado o fracturado; pero, aun en esos momentos, hay que esperar, como Abraham, quien supo esperar contra toda esperanza (Rom 4,18).

Conviene precisar que hablamos de alimentar una esperanza firme y madura, no la frágil credulidad de aquel que espera que las cosas cambien y mejoren por sí solas, sin poner nada de su parte para posibilitar la transformación deseada.

Giuseppe Colombero, en su libro La enfermedad, una estación para la valentía, afirmó: “la esperanza es como la sangre: no se ve, pero tiene que estar. La sangre es la vida. Así es la esperanza: es algo que circula por dentro, que debe circular, y te hace sentirte vivo. Si no la tienes, estás muerto, estás acabado, no hay nada que decir... Cuando no tienes esperanza es como si ya no tuvieras sangre... Quizás estás entero, pero estás muerto”.

¿Alimento mi esperanza?