Alza de precios

Tortilla

“Las tortillas que cada día comían los señores se llamaban totonqui tlaxcalli tlacuelpacholli, que quiere decir “tortillas blancas y calientes dobladas” (...) comían también cada día que se llamaban ueitlaxcalli; quiere decir “tortillas grandes”, estas son muy blancas y muy delgadas y anchas, y muy blandas... otras tortillas que se llaman cuahuhtlacualli; son muy blancas y grandes, y gruesas y ásperas. Otra manera de tortillas se llamaban tlaxcalpacholli; eran blancas, y algo pardillas, de muy buen comer. ...unos pancecillos, no redondos sino largos, que llaman tlaxcalmimilli; son rollizos y blancos, y del largor de un palmo. (...) Otra manera de tortillas llamaban tlacepoalli tlaxcalli, que eran ahojaldrados; Usaban también muchas maneras de tortillas para la gente común. Una manera de ellas se llaman tianquiztlacualli; quiere decir “tortilla o tamal que se vende en el tiánquez”. Otra que se llama íztac tlaxcalli ética tlaoyo, quiere decir “tortilla muy blanca que tiene dentro harina de frijoles no cocidos” (...) Comían unas ciertas tortillas hechas de las mazorcas frescas del maíz, que se llaman elotlaxcalli o xantlaxcalli; otra manera de tortillas hechas de mazorquillas nuevas de maíz, que se dice xilotlaxcalli... Sahagún, Historia General II, Lib VIII, pp. 59-62.

Inflación

Doug Casey: “La inflación ocurre cuando la creación de moneda supera la creación de riqueza real por la que puede ofertar. La inflación no es causada por los aumentos de precios; más bien, provoca los aumentos de precios. La inflación no es causada por el carnicero, el panadero o el fabricante de automóviles, aunque generalmente se les culpa. Por el contrario, al producir riqueza real, combaten los efectos de la inflación. La inflación es obra del gobierno solito, ya que sólo el gobierno controla la creación de moneda. En una verdadera sociedad de libre mercado, la única forma en que una persona u organización puede legítimamente obtener riqueza es a través de la producción. ‘Hacer dinero’ no es diferente de ‘crear riqueza’, y el dinero no es más que un certificado de producción. En nuestro mundo, sin embargo, el gobierno puede crear moneda a un costo trivial y gastarla a su valor total en el mercado. Para inflar, un gobierno necesita un control total del dinero legal de un país. A medida que aumenta la oferta de circulante, pierde valor en relación con otras cosas y los precios suben”.