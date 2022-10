Amar la literatura

rfonseca@noroeste.com / rodifo54@hotmail.com

La literatura amplía nuestro universo y nos invita a imaginar otras formas de concebirlo y organizarlo, aun cuando sea más densa y elocuente que la vida cotidiana.

El escritor búlgaro, Tzvetan Todorov, huyó de su país ante la amenaza del comunismo y se instaló en París, en 1963. En su libro La literatura en peligro, expresó su malestar ante la manera de enseñar literatura, pues en vez de ilustrar sobre las obras abundaban sobre la opinión de los críticos. Asimismo, señaló que decían que la literatura no tenía nada que ver con el mundo.

Recordó que en 1956 ingresó a estudiar letras en la Universidad de Sofía: “Las clases de literatura eran en un por ciento erudición y en el otro cincuenta, propaganda, ya que las obras del pasado como del presente se valoraban en función de su conformidad con el dogma marxista-leninista”.

Al trasladarse a París su mundo se ensanchó e incluyó poemas, novelas, cuentos y obras de teatro, además de ensayos y reflexiones. “Si hoy me pregunto por qué amo la literatura, la respuesta que de forma espontánea me viene a la cabeza es: porque me ayuda a vivir. Ya no le pido, como en la adolescencia, que me evite las heridas que podría sufrir en mis contactos con personas reales”, argumentó.

Precisó que la literatura nos abre a la interacción: “Todos nos conformamos a partir de lo que nos ofrecen otras personas: al principio nuestros padres, y los que nos rodean. La literatura abre hasta esta posibilidad de interacción con los otros, y por lo tanto nos enriquece infinitamente. No sólo no es un simple divertimento, una distracción reservada a personas cultas, sino que permite que todos respondamos mejor a nuestra vocación de seres humanos”.

¿Amo profundamente la literatura?