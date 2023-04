López Obrador volvió a Sinaloa más precavido en sus declaraciones públicas, con mayor aparato de seguridad personal, siendo meticulosos los que organizan la logística en que no se supiera a dónde iría, y con un dejo de seriedad en el rostro del tabasqueño distinto al risueño y dicharachero de anteriores visitas. Algo lo aqueja y no tendría que ser desde ahora el peso del ocaso inminente o la fatiga del poder que abruma a todo Presidente de México en las últimas jornadas del ejercicio del cargo.

A reserva de que el Gobernador Rubén Rocha Moya revele algunos detalles hoy en la conferencia de prensa de los lunes, la agenda que el Presidente Andrés Manuel López Obrador desarrolló el sábado en el centro y sur de Sinaloa estuvo cargada, más que de costumbre, de asuntos privados que conforme se hayan tratado o no tendrán el correspondiente impacto en los siguientes días y semanas. De lo que sí se informó, lo relevante es que Segalmex comprará el millón de toneladas de maíz a los productores sinaloenses, lo cual desactiva el foco de tensión en el campo.

Precisamente por la discreción asumida cobra mayor factibilidad la conjetura del carácter político de la estancia presidencial, que trae un claro mensaje de respaldo al Gobernador Rocha en la coyuntura donde éste deberá tomar decisiones muy importantes de aquí a octubre, antes que México y Sinaloa entren a la complicada senda de elegir al sucesor de López Obrador. Se trata de circunstancias de gran impacto y maniobras de alto riesgo que son imposibles de operar sin el apoyo y asentimiento de Palacio Nacional.

Entonces la presencia presidencial ha de evaluarse mucho por los simbolismos tácitos y un poco por los beneficios que le trae a la tierra de los once ríos. Hay que examinar las señales del poder antes de leer los boletines de prensa que dan la versión oficial que no necesariamente reflejan la realidad, porque hay escondrijos para lo esencial y aquello que emana con propagandismo exacerbado suele significar una de esas celadas de la desinformación.

En general, por la secrecía que se sostuvo hasta al último minuto antes de la llegada a Culiacán y la decisión de realizar las actividades sin la presencia de medios de comunicación, en esta ocasión flotó en torno al periplo presidencial un nubarrón de dudas de por qué el sigilo de la visita. Todo indica que se trató de la seguridad del Presidente en su primera estancia en la capital del estado después de que ocurrió el llamado “Culiacanazo 2.0”, el 5 de enero, derivado del operativo militar que detuvo a Ovidio Guzmán, cabecilla de una de las células del Cártel de Sinaloa.

Y sí. Hubo más seguridad, control de acceso a los eventos, despliegue militar y sobre todo enigma del programa a cubrir. Ya estaba por aterrizar el vuelo en el que llegó el Mandatario y todavía se ponía en duda su arribo al Salón 53 para reunirse con trabajadores del área de Bienestar mejor conocidos como “siervos de la Nación” y el eslabón humano más leal de los leales a López Obrador. ¿Para qué los quería reunidos y en secreto? Ya se sabrá.

Allí pudo haberse permitido el acceso a la prensa debido a que en ningún momento se tratarían temas sensibles, de seguridad nacional, que los sinaloenses no debieran saber. A no ser que el titular del Ejecutivo federal quiso evitar las interrogantes sobre los 39 migrantes muertos en Ciudad Juárez, Chihuahua, no hay justificación para la exclusión de periodistas ante los cuales el hoy cauteloso Mandatario nacional acostumbra a hablar más que un náufrago recién rescatado.

Sin embargo, la gente que representó a diversos sectores de la entidad se encargó de poner al día al Presidente, como seguramente lo hizo Rocha Moya en el bastante tiempo que estuvo junto a AMLO, sobre asuntos sensibles hoy en curso. Los acuicultores de Culiacán, Ahome, Angostura y Mazatlán le pidieron que haga valer su palabra frene a los grandes importadores de camarón y también se expresaron los que están a favor de que se reforme la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Fue una mezcla de solicitudes que quizás López Obrador no las había visto amontonadas en anteriores giras de trabajo por Sinaloa. El persistente movimiento “Aquí no” contra la planta de amoniaco que se instala en Topolobampo, los defensores del espacio público le pidieron que intervenga para detener la privatización de lo público, y familias sin acceso a vivienda digna plantearon sus necesidades, además de la concentración que en la caseta de peaje de Costa Rica realizaron maiceros llevando hasta allá la maquinaria agrícola.

Todo indica que López Obrador se orientó a atender las movilizaciones que mayor contundencia numérica y argumentativa mostraron. De entre todos los que manifestaron algo, son los cultivadores de maíz los que salieron ganando al hallar respuesta el Gobernador a una gestión a la que se aferró: de 400 mil toneladas que adquirió en 2022, este año Seguridad Alimentaria Mexicana comprará un millón de toneladas; así como aquellos que se dedican a la camaronicultura a los que el líder de la llamada Cuarta Transformación les dijo que ya está cerrada la frontera mexicana a los exportadores del crustáceo de Ecuador.

