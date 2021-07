A cualquiera se nos eriza la piel con los conceptos publicados ayer por Gustavo Rojas, director general de Mexicanos Primero Sinaloa, respecto a la catástrofe en ciernes por la tercera ola de coronavirus, al fin reconocida por los gobiernos federal y estatal. Y sí, aquí estamos ante la nueva embestida del virus Sars-CoV-2 y pareciera que la emergencia sanitaria nos vuelve a encontrar desprevenidos después de 18 meses de que la primera cepa fue confirmada en la ciudad de Wuhan, China.

Si diéramos por sentado que la aceptación de la realidad tanto en el Presidente Andrés Manuel López Obrador como en el Gobernador Quirino Ordaz Coppel implica también los correspondientes virajes en las políticas públicas y actitudes presentadas hasta hoy con cierto desdén a la autenticidad, de la misma forma sería posible involucrar más a la sociedad en medidas de prevención responsable partiendo de conocer en qué piso o techo epidemiológicos estamos plantados.

Los disparates y evasivas gubernamentales son un obstáculo enorme para la implementación de las medidas adecuadas. Los políticos son tercos en imponer posiciones desde lo que les permite ver el escritorio, sus “otros datos”, no obstante que el prolongamiento de las testarudeces cobra miles de vidas humanas. La nueva crisis de hospitales saturados, medicinas inexistentes, decesos crecientes y contagios fuera de control arrodilló ya el enfoque gubernamental del “no pasa nada” e implantó el desastre en curso.

Gustavo Rojas, desde su posición directiva en el organismo no gubernamental que posee la mejor evaluación del daño causado por la pandemia al sistema educativo estatal, procede a despojarse del cargo de director general de Mexicanos Primero Sinaloa y asumir el rol de ciudadano, pilar de una familia y miembro del segmento poblacional aún no vacunado. “Aunque sea difícil decirlo en público, hay razones para estar preocupado y sentir miedo”, afirma.

Y agrega: “De semanas a la fecha ha sido muy claro que la pandemia está golpeando duro. Una gráfica con información oficial del gobierno mexicano compartida en Twitter por un destacado pediatra e investigador sinaloense lo confirma. Ya es posible hablar de una tercera ola más grande que la segunda, que va directamente a rebasar la primera”.

“Estamos en un amargo lugar y en una incómoda situación. Desde el inicio de la pandemia se nos ha dicho que la jornada de distancia social tenía como objetivo aplanar la curva de contagios. Sin embargo, los datos nos muestran que lejos de un aplanamiento, hemos visto una línea que sube y baja y una pandemia que no se detiene, ni siquiera con el proceso de vacunación”.

Habla de realidades sobre la pandemia: “La que viven los especialistas de las urgencias de hospitales públicos y privados, los pacientes, sus familias; y la realidad de las autoridades, que aún nos recuerdan cómo estornudar o cuántas camas disponibles quedan en el estado, igual que hace un año. El virus muta, se adapta. La estrategia para combatirlo no. Elegir bien qué realidad se ve es fundamental para no seguir caminando rumbo al precipicio”, reflexiona.

Por más alarmistas que suenen los términos “catástrofe educativa” o “catástrofe humana en ciernes”, que Gustavo Rojas ha colocado en la conversación pública a modo del verdadero semáforo perceptivo que adopta la población en medio de la desinformación y confusión, ambas expresiones podrían quedarse cortas porque la exégesis cotidiana va mucho más allá de cualquier cálculo o imaginación que trate de valorar el impacto de la enfermedad Covid-19.

Pagamos pues, todos, el precio de ser omisos y descuidados. Las señales diarias de indolencia que provinieron desde la esfera pública no eran, no son, la vacuna a base de saliva con la cual se quiso domar al virus. Derrumbada la concepción del País como lote baldío donde la pandemia no hallaría a quién infectar, hoy nada más queda la teoría de la negligencia, la del gobierno y la de los ciudadanos, para explicar cómo llegamos a la tercera ola y las nuevas cepas.

Se sospecha que Sinaloa es el epicentro nacional de la variante Delta y que el sistema hospitalario está al borde del colapso. Que hay muchos jóvenes y niños contagiados porque a ellos no los ha cubierto la vacunación. Comienza a hablarse del confinamiento primero parcial y enseguida total, así como del regreso de Sinaloa al color naranja y luego al rojo en el semáforo epidemiológico. El dedo acusador de la gente tiende a levantarse contra presuntos responsables de omisiones y desidias.

Y entre esos decires y silencios llega el pesado presentimiento de que algo grave se avecina. Siendo así, unámonos otra vez para proteger a los jóvenes y niños sin vacunar, a los padres que ven en riesgo a sus proles. Tomémonos de la mano como hijos, como hermanos, como esposos, como alumnos, como maestros, así como lo plantea Gustavo Rojas. Vayamos como comunidad, codo a codo, con o sin los políticos, con ellos o a pesar de ellos.

En la pesadilla del coronavirus nos queda la opción de actuar con mayor compromiso desde lo particular y lo colectivo, o seguir relajados creyendo a estas alturas que la epidemia es una invención. Una quimera que mata.