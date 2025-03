Imposible transmitir toda la emoción que se vivió, pero la caballerosidad, gentileza y cariño de Plácido siempre se hizo presente.

En la columna anterior, sobre el concierto que ofreció Plácido Domingo en el estadio Teodoro Mariscal, no pudimos comentar el repertorio, el cual incluyó romanzas de zarzuela, arias de ópera y canciones populares.

Destacó la interpretación que hicieron los dos Plácidos de Adoro. Ante la petición del público, Plácido Domingo interpretó Granada y el barítono mazatleco, José Adán Pérez, lo instó para cantar juntos dos emblemáticas canciones: El Corrido de Mazatlán y El sinaloense, aprovechando la participación del Ensamble Tradicional Mexicano.

La Camerata Mazatlán, dirigida por Sergio Freeman, inició el concierto con la obertura de Carmen, de Bizet.

Otro momento especial fue cuando la soprano Eugenia Garza rindió homenaje a la Presidenta Municipal, Estrella Palacios, quien estuvo acompañando en todo momento a la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz. Eugenia le dedicó a Estrella la canción Estrellita, de Manuel M. Ponce.

Entre las romanzas más conocidas estuvo No puede ser, de la zarzuela La Tabernera del puerto, de Pablo Sorozábal. Imposible transmitir toda la emoción que se vivió, pero la caballerosidad, gentileza y cariño de Plácido siempre se hizo presente. Al final, como si fuera un joven, siguió atendiendo a innumerables personas que lo abordaron. Se mostraba cansado, pero no impaciente.

Beatriz Elizabeth Cano Félix, mi querida esposa, le dijo: “Pues yo feliz, porque me cantó mi favorita. Feliz, feliz, feliz”. A lo que Plácido respondió: “A ver, ¿cuál?”. Le respondió: No puede ser.

Su servidor le dijo que esperaba que cantara Amor, vida de mi vida, de la zarzuela Maravilla, de Federico Moreno. No me respondió que no se pueden cantar todas las canciones, sino que, con amabilidad y gentileza, entonó suavemente: “Amor, vida de mi vida, ¡qué triste es decirte adiós!”. Me complació Plácido Domingo.

¿Soy cálido y atento?