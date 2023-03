La música comunica diversas emociones, desde el exultante júbilo y sorpresa, hasta la más profunda nostalgia o tristeza.

La música comunica diversas emociones, desde el exultante júbilo y sorpresa, hasta la más profunda nostalgia o tristeza. Permita que la OSSLA se lo demuestre este viernes, a las 19:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, y el domingo a las 12:30 horas, en el Auditorio Lince de la UAdeO, interpretando el Concierto para cello y orquesta, de Dvorak, y las Danzas Sinfónicas, de Rachmaninov, en el 150 aniversario de su nacimiento. Solista, César Bourguet. Entrada libre.

En 1892, el compositor checo Antonin Dvorak aceptó el puesto de director en el Conservatorio Nacional de Música de Estados Unidos. Recordando con nostalgia la música folclórica de su natal Bohemia compuso un concierto para cello y orquesta, aunque había expresado que no era el instrumento adecuado para ser utilizado como solista:

“El violonchelo es un instrumento hermoso, pero su lugar está en la orquesta y en la música de cámara. Como solista no es muy bueno. Su registro medio sí lo es, es verdad, pero los agudos rechinan y sus bajos reverberan. El mejor instrumento solista es y será el violín. También he escrito un concierto para violonchelo, pero hasta el día de hoy me arrepiento. Y nunca tuve la intención de escribir otro”.

Sin embargo, los sabios cambian de opinión y Dvorak escribió este concierto que consta de tres movimientos, y trasluce la nostalgia y deseo de regresar a su tierra. Además, se enteró de que su cuñada, Josefina Cermáková, de quien había estado enamorado (se tuvo que conformar con Anna, la hermana menor, porque Josefina se casó con un aristócrata) se hallaba al borde de la muerte.

Como homenaje, insertó al final del tercer movimiento la canción favorita de ella, Lass’ mich allein (Déjame en paz), que él había compuesto.

¿Experimento la pasión musical?