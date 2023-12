Hoy no está en boga la humildad, sino la vanidad; lo que luce no es el brillo interno, sino el externo; hoy no se busca tanto la sencillez y la verdad, como la soberbia y fatuidad... Tal vez exageremos un poco la nota, pero estaremos de acuerdo en que hoy concedemos excesivo valor al espectáculo y exhibición que se logra a través de las redes sociales.

“Humildad es andar en verdad”, decía Santa Teresa. “Ama ser ignorado y contado como nada”, repetía Tomás de Kempis. Sin embargo, en la actualidad parecen quedar atrás estas reflexiones, consejos y recomendaciones.

En efecto, hoy no queremos ser más humanos, puesto que humanidad y humildad provienen de la misma raíz: “humus”, que es barro, lodo, tierra, suelo. Por tanto, resulta ser más humano quien es, también, más humilde.

Pero, volvemos a repetir, hoy no está en boga la humildad, sino la vanidad; lo que luce no es el brillo interno, sino el externo; hoy no se busca tanto la sencillez y la verdad, como la soberbia y fatuidad.

Tal vez exageremos un poco la nota, pero estaremos de acuerdo en que hoy concedemos excesivo valor al espectáculo y exhibición que se logra a través de las redes sociales. Si como algo exquisito, debo compartirlo para que lo vean mis amigos; si decoré mi casa, que vean lo bonita que la dejé; si luzco un traje nuevo, que se vea claramente cómo lo porto y lo bien que me quedó; si obtuve un reconocimiento o un ascenso laboral, que todos perciban lo valioso que soy.

Volvemos a repetir: tal vez exageramos demasiado en estos ejemplos, pues todos necesitamos un estímulo, además de que sea normal el querer participar nuestros logros con quienes amamos. Empero, queremos referirnos a los casos extremos en que nos abrumamos y entristecemos si son ignoradas, o no reciben muchos me gusta (likes) nuestras publicaciones. Es decir, sentimos que valemos y existimos en la medida que somos el centro de atención de todos los que nos siguen en las redes. En otras palabras, no somos ni existimos cuando no somos admirados, reconocidos y hasta envidiados.

¿Amplifico el dominio de mi yo?