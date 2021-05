Con la misma puntualidad que mostró en 2004 y 2010, el tema del Cártel de Sinaloa vinculado a la elección de Gobernador pone a temblar de nuevo a la política local con las declaraciones atribuidas a Anabel Hernández, una de las pocas investigadoras creíbles del tema del narcotráfico en México que enriquece el trabajo valiente que también Luis Astorga y Edgardo Buscaglia han efectuado durante décadas. Nomás eso faltaba para enrarecer más la atmósfera en la cual los sinaloenses se disponen a votar.

Al señalar que Rubén Rocha Moya, candidato del Movimiento Regeneración Nacional y Partido Sinaloense, “tiene el visto bueno de Ismael Zambada García” la escritora pone al proceso electoral local en la enorme y complicada dimensión de ese poder fáctico. La omnipresencia del narco, por más que la sabemos en todos los ámbitos, en la política requiere de la lobreguez del secreto tratándose de un elemento al margen de lo constitucional.

En entrevista con la prestigiada revista “Emeequis”, la autora de varias investigaciones referentes a operaciones de delincuencia organizada, con el más reciente libro “El traidor” que es uno de sus producciones de mayores ventas, señaló que “de acuerdo a la información a la que yo he tenido acceso, incluso es información que he podido corroborar con distintas fuentes, algunas fuentes del propio Gobierno federal, me refiero al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, algunas otras fuentes del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos, que me informan que es así, que habría el visto bueno de ‘El Mayo’ Zambada a la candidatura de Rocha”.

Aunque tal señalamiento no pasó de ser una nota cualquiera de prensa local, sin el estruendo mediático que en 2004 tuvo el hecho de que Heriberto Félix Guerra supuestamente acudiera al sepelio del criminal Miguel Ángel Beltrán Lugo, “El Ceja Güera”, o cuando en 2010 se señaló en medios nacionales y locales la presunción de que Jesús Vizcarra Calderón es compadre de Ismael Zambada y se había reunido con él, todavía falta por ver si en la coyuntura presente Rocha Moya logra sacudirse el estigma del aval o padrinazgo del narco.

Extrañamente, en la actual coyuntura electoral no son los candidatos priistas los que han traído la sombra del narco como eventual acompañante. Excepto la hipótesis de que Faustino Hernández, candidato del PRI, PAN y PRD a Alcalde de Culiacán, sería cercano a los afectos de Ismael Zambada, es a los pretensos de la alianza Morena-PAS a los que la opinión pública percibe con mayor empatía con los jefes regionales de las bandas de traficantes de drogas. Por esa razón, que es del conocimiento de los mandos de la llamada Cuarta Transformación, el 16 de abril vino a Sinaloa el dirigente morenista nacional, Mario Delgado, a precisar que “el único que pone los candidatos de Morena es el pueblo y no el narco”.

Pero no es cualquier cosa el hecho de que Anabel Hernández se aviente un señalamiento tan directo como el que infiere que Rocha Moya tiene el visto bueno de Zambada García. Ni que el candidato de Morena y PAS a Gobernador se apresure a aclarar que conoce a “El Mayo” sólo en fotos y niegue que haya tenido un intercambio de saludos o palabras con el emblemático capo.

“A mí en lo personal ni me consta ni he buscado tal, no busco tener yo acuerdos y apoyos del crimen organizado, entonces no, finalmente me es extraño, por cierto me extraña esa consideración de la periodista, de la investigadora”, afirmó.

Aquí lo importante es que Rocha Moya esté diciendo la verdad. Si no ha tenido tratos con Zambada entonces lo de Anabel proviene de algún rumor filtrado a la autora de varias investigaciones en materia de delincuencia organizada. En cambio, si en algún momento o circunstancia se ha reunido con “El Mayo” debería decirlo hoy, no después cuando la sociedad se lo tomaría como una traición. Reconocer el contacto y clarificar si se concretaron compromisos o fue un acercamiento accidental.

Tampoco es un secreto que el Cártel de Sinaloa busca a través de sus diferentes líderes acercarse a los candidatos a Gobernador y presidentes municipales. El comportamiento de incuestionable intromisión en la política que ha mostrado desde que Antonio Toledo Corro llegó a la titularidad del Ejecutivo Estatal, respaldado por los jefes del narcotráfico de aquella época, da testimonio de que un ala estratégica de la mafia revisa, decide y apadrina a pretensos según vea si les sirven para sus intereses que van desde tener el control de las corporaciones policiacas o de plano elevar el dominio a Secretarías del Gabinete.

Otro elemento a resaltar es que a los capos del narco no les agrada que los nieguen. Dan por hecho que aquel que se afrenta de acuerdos o pactos ya logrados, está a un paso de traicionarlos. Entonces cualquier arreglo o convenio desautorizado o escondido detrás de mentiras, se convierte en arma de muchos filos no tanto para quien lo acepta o lo oculta sino principalmente para la sociedad que aspira a legalidad, tranquilidad y verdad como pilares de la gobernabilidad.