En memoria del distinguido universitario y ex Rector de la UAS, Marco César García Salcido.

A los partidos opositores que presumen su llamada alianza electoral, les va a salir el tiro por la culata y su magra cosecha de votos será la muestra de que en este país no se tolera a los traidores de los intereses de la Patria.

Se Inició el año con muchos rezagos por resolver, pero con una enorme voluntad del Presidente Andrés Manuel López Obrador por abatir esos rezagos e impulsar el desarrollo ascendente del país, en una espiral que lo saque en definitiva de su ancestral atraso.

Esa es la premisa por la que se viene luchando sin tregua.

Por lo que se observa, la cosa política marcha bien, sin mayores contratiempos que entorpezcan el desarrollo por el que se viene trabajando con mucho entusiasmo. Los resultados brotan a la vista de la ciudadanía, sin mucho rebuscamiento: Derek Park, el aeropuerto Felipe Ángeles, Dos Bocas, el Tren Maya... Únicamente la oposición no ve la realidad transformándose en todo el territorio de la Nación. Lo que nuestro pueblo celebra, la oposición conservadora se retuerce de rencor, son obras que contrastan con la ineficiencia y corrupción de sus sexenios, por eso ve muy incierto su futuro en las elecciones de junio próximo.

El pueblo no les va a perdonar la actitud de los legisladores del bloque de la oposición, quienes festinaron su sufragio en contra de la reforma eléctrica y en favor de las compañías extrajeras, principalmente españolas y en contra de los intereses nacionales. La traición los marcó, los electores vieron con sus propios ojos su servilismo ante las compañías extranjeras. Esa actitud de esquiroles contra los intereses nacionales es imperdonable y los ciudadanos seguramente van a pasarles factura en las dos elecciones que vienen. Para que aprendan a reconocer que con los intereses nacionales no se juega. Así como el pueblo es solidario con los pueblos del mundo, no acepta que en su propio suelo se mancillen sus intereses consagrados en la Constitución.

Y es que, en todas las epopeyas que nuestro pueblo ha escrito, siempre se ha reconocido a los patriotas y despreciado a los traidores, y en esta coyuntura histórica que se vive no va a haber excepción, los ciudadanos van a ejercer su sufragio para poner en su lugar a los que actúan en contra de los intereses nacionales.

Las elecciones que vienen van a marcar un parteaguas en los anales de la patria, no en vano se reconoce el avance en la politización de los ciudadanos. Es nuestra predicción que se va a producir una votación aleccionadora, que servirá de referente para que, en el futuro, aprenda la oposición conservadora a respetar el criterio de los ciudadanos y tenga una actitud menos irresponsable frente a los graves problemas de la Nación.

Otra debilidad política de la oposición es que entran en amasiato partidos tradicionales que, por su corrupción y doble moral, están más que chamuscados ante el electorado, “son lo mismo” y cada vez esto queda comprobado con su actitud de boicot y falta de vocación para atender los problemas nacionales. Hay de alianzas a alianzas, y los ciudadanos saben distinguir entre las alianzas progresistas y las espurias y corruptas.

Hoy la cosa política ha cambiado, se prioriza sobre todo los intereses nacionales. Por ese camino se marcha buscando alcanzar el bienestar de toda la sociedad, sin distinción, que el progreso llegue a todos los habitantes y termine la actual brecha de desigualdades. El país se encuentra, como ya dijimos, en un momento histórico, de mucha importancia en su transición de un régimen autoritario y corrupto a otro de bienestar, transparencia y libertades democráticas.

La ciudadanía de esta Nación es progresista, siempre ha aspirado a alcanzar una vida con bienestar estable y permanente. Hay coincidencia con la estrategia del Poder Ejecutivo al detonar el desarrollo sustentable, el pueblo confía en su futuro.