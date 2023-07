Mi pésame para el Dr. Fernando García por su pérdida maternal.

Andrés Manuel López Obrador en su ánimo de confrontación y propensión al desacato de la ley creó mediáticamente a la Senadora Xóchitl Gálvez como la aspirante presidencial más fuerte de la Oposición, y Rubén Rocha Moya, en su obsesión por controlar las instituciones del Estado ha convertido a Jesús Madueña Molina en símbolo de resistencia social y política en Sinaloa.

Y es que el ABC de la comunicación enseña que la política es fundamentalmente percepción, lo que significa que si los agentes de gobierno cometen abusos, excesos y errores de cálculo, sus adversarios si son racionales lo aprovecharán contraatacando o victimizándose.

O sea, el viejo aforismo aquel se cumple nuevamente: “si tus enemigos hacen tonterías, no los distraigas, que sigan adelante”, es un regalo que puedes multiplicar si le das la vuelta mediática.

Es lo que viene sucediendo con el Presidente López Obrador cada vez que señala desde su púlpito matutino a Xóchitl Gálvez y aquella le responde con un desmentido y una sonrisa irónica, bueno, pues sucede lo mismo en Sinaloa, cuando el Gobernador estalla verbalmente contra las autoridades universitarias ante cualquier micrófono el Rector Jesús Madueña le responde institucionalmente, aunque está subiendo el tono en los últimos días.

Se dirá, claro, que son casos distintos y no faltara razón a quienes esgrimen esta verdad de a kilo, sin embargo, no estamos hablando del fondo de estas controversias judiciales, que son materia de otro análisis, sino de la forma y ahí, existen, similitudes indiscutibles, entre ambos gobernantes.

AMLO tiene dos o tres semanas hablando mal de la todavía aspirante a la nominación presidencial del Frente Amplio por México y, Rocha Moya lleva meses desacreditando al Rector Madueña Molina, buscando cada uno de ellos crear una imagen corrupta de cada uno de estos actores políticos y sociales.

Pero ambos gobernantes no parecen estar obteniendo lo esperado que es el apoyo ciudadano y ante el yerro recurren a las instituciones de justicia para lograr sus fines en forma interpósita.

Uno, acude a la UIF del SAT y le entregan información fiscal reservada para que la utilice en las conferencias mañaneras y el otro, hace lo propio, y pone esa información en circulación a través de entrevistas y en la conferencia semanera.

AMLO viola el derecho fiscal y exhibe los ingresos de las empresas de Xóchitl Gálvez como un recurso para desacreditarla y lo único que logra es que el INE le ponga un freno y el rating sube exponencialmente a favor de Xóchitl para obtener la candidatura presidencial del Frente y en el caso de Rocha, la desacreditación constante del Rector Madueña Molina ha provocado una mayor visibilidad del Rector y las mayores movilizaciones en la historia reciente de la casa rosalina.

O sea, los dos mandatarios se encuentran en un callejón sin salida, pues teniendo en sus manos las instituciones de justicia saben que su utilización debe ser legítima y no percibida como un acto de venganza política.

Pero es demasiado tarde para lograr esa legitimidad convertida ya en percepción. A Xóchitl será difícil que la baje en las encuestas de intención de voto tanto en la interna del Frente como en la candidatura misma a la Presidencia de la República, y a Madueña sólo lo detendrán en caso de que el Gobernador esté dispuesto a ponerlo tras las rejas sin que se ponga en juego su estatus político.

Y es que el Presidente como no podrá bajar a Xóchitl, es más probable que él baje en su escala de aceptación por estar haciendo lo que tanto criticó al ex Presidente Vicente Fox y que lo llevó, recordemos, a aquella expresión estentórea que soltó durante un mitin en Guamúchil y que se esparció como fuego en las redes sociales: ¡Cállate, chachalaca! y, sus adversarios políticos, cómo correspondía, denunciaron como un acto de intolerancia del candidato.

Rocha Moya reconoce que son las vacaciones veraniegas donde se encuentra su mejor oportunidad para dar el golpe contundente, y que si no lo hace en estos días, el asunto se enredará procesalmente porque si el Rector logra movilizar en tiempos muertos no será difícil imaginar lo que puede hacer en tiempos activos de la Universidad.

Eso significa que la llegada y repliegue de los peritos de la Fiscalía del acceso a las instalaciones de la Rectoría de la Universidad fue una derrota, y hubiera sido peor si circulan videos del momento en que los agentes rompen cadenas y candados para entrar y esculcar las oficinas de los responsables institucionales.

Es decir, no es sólo un asunto de la Fiscalía, de presuntos delitos que se hubieran cometido al amparo de la autonomía universitaria, es sobre todo un asunto social, político, mediático.

Un acto dentro de una concepción autocrática del poder y de resistencia del único actor institucional no sometido en el estado a través de la movilización de miles de universitarios.

Entonces, lo que estamos viendo es un ejercicio de impotencia y desgaste del poder establecido, AMLO y Rocha están probablemente molestos, muy molestos, porque el costo de sacar adelante sus fijaciones políticas está aumentando cada vez que hacen una nueva declaración, lanzan un ataque o utilizan las instituciones.

Y eso lo están viendo los ciudadanos, que no ven prudencia y cordura en estos gobernantes, y eso, seguramente, terminará pasando el costo en su escala de popularidad y, eventualmente, en la siguiente elección.

En definitiva, si estamos ante una confrontación y la utilización de las instituciones para obtener beneficios políticos es muy probable que termine siendo lo contrario y Xóchitl Gálvez sea no solo la candidata presidencial opositora sino quien haga de esta elección presidencial una verdadera competencia por los votos y, quizá, llegue a convertirse la futura Presidenta del país.

Y Jesús Madueña no va a terminar tras las rejas, sino convertido no sólo en defensor de la autonomía universitaria, sino en el símbolo de la resistencia y dignidad de muchos sinaloenses incluso, por qué no, que se le llegue a valorar como posible candidato opositor en los comicios del próximo año. Total, ya le hicieron gratis la campaña de posicionamiento.

