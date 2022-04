¿Apoyamos algo que no nos atrevemos a ver?

Hace 13 años, sin planearlo, vi un video que cambió mi manera de percibir y vivir la vida. Estaba en un concierto a beneficio de una fundación que ayudaba a perros y gatos y se proyectó un video que mostraba lo que sucede dentro de las granjas industriales. Recuerdo exactamente la parte del video que más me impactó, eso que vi fue suficiente para que yo dejara a los animales fuera de mi plato de un día para otro. Esa escena mostraba cómo estaban colgando a un cerdo de una pata, sosteniendo todo su peso en esa extremidad, para después pasar un cuchillo gigante por su cuello. El cerdo gritaba y se retorcía tanto, que se terminó zafando de la pata para caer de golpe en el suelo y comenzar a convulsionar descontroladamente. Puedo reproducir esa escena en mi cabeza con facilidad y revivir lo que sentí en ese momento.

Recuerdo que menos de un tercio de las personas que estábamos ahí nos atrevimos a seguir viendo el video que estaba siendo proyectado en una pantalla grande justo frente a nosotras y nosotros, mientras que el resto, cubría su cara, le daba la espalda a la pantalla o hablaba de lo horrible que fue lo que poco que alcanzaron a ver. Algo que seguramente nos conectaba a todas las personas que estábamos ahí, era que nos importaba la vida de los animales, ya que asistimos para apoyar a este grupo de personas que trabajaba para ayudar a los animales en situación de calle y poder darles la oportunidad de vivir saludables y tranquilos con una familia responsable. El círculo de respeto de quienes asistieron al evento quizá no incluía a animales que no fueran considerados “domésticos”, pero espero que más personas hayan transformado el coraje y tristeza que sintieron al ver el video, por acciones concretas que ayuden a los animales criados para consumo tras salir de ese concierto, tal y como yo lo hice.

En el 2016, comencé a trabajar de tiempo completo para ayudar a los animales explotados en las granjas. Ese mismo año, la organización Igualdad Animal lanzó un proyecto de realidad virtual llamado iAnimal!, una experiencia inmersiva que te transporta al interior de granjas industriales y mataderos con ayuda de unos visores de realidad virtual. A partir del 2017, Vegan Outreach integró estos visores en sus giras de divulgación por universidades y preparatorias de México, en donde a la fecha cerca de 20 mil personas han visto el mini documental.

El video dura cerca de 5 minutos, pero muchas personas se quitaban los visores en menos de un minuto, decían que no toleraban ver a los cerdos, vacas y pollos pasar por eso y menos utilizando visores que lo hacen más real, ya que podían controlar dónde mirar como si estuvieran ahí. Otras personas nos comentaban que no querían verlo porque sabían que iban a dejar de comer animales tras ver el video. Las personas prefieren ignorar que esto sucede todos los días, no quieren aceptar que son cómplices de eso que no se atrevieron a ver y lo entiendo. Sucede lo mismo cuando damos pláticas en las escuelas, las y los estudiantes preguntan si usamos imágenes con violencia explícita en las presentaciones.

Es difícil, triste e incómodo ver la crueldad con la que se cría y asesina a millones de animales para satisfacer nuestros paladares. No es agradable de ver, por eso los mataderos y granjas rara vez están a la vista del público. Todos los días tenemos la oportunidad de alejarnos de esta violencia, cada vez hay más herramientas gratuitas disponibles para cambiar esta realidad eligiendo alternativas en nuestra alimentación que sean más respetuosas con los animales, el planeta y nuestra salud.

Vegan Outreach ha creado un programa llamado Semanario Vegano que ha sido adaptado para más de 40 países. Este programa gratuito es un reto guiado en línea en donde las personas recibirán recetas, consejos prácticos, recomendaciones de productos, información de nutrición y más vía correo electrónico. Creamos este programa con el fin de apoyar a las personas que desean hacer cambios en sus hábitos de consumo pero no saben cómo o por dónde empezar. También tendrán la opción de acceder a un grupo de apoyo en línea en donde podrán aclarar todas sus dudas. Tan sólo en el 2021 se unieron más de 450 mil personas, ¡sé parte del Semanario Vegano y comienza a hacer una diferencia en la vida de los animales! veganoutreach.org/semanario-vegano