Armas y consignas antiacarreos

Las denuncias por la violencia electoral durante la pasada jornada trajeron a Sinaloa una ola de notas, editoriales, y medios internacionales interesados en hacer eco, como siempre que se habla de inseguridad en el estado. No obstante, la opinión pública en Sinaloa ya conoce esos discursos; los combates entre partidos que apuntan unos a otros, los reduccionismos en las interpretaciones de “pactaron con el narco”, “están calentando la plaza”, y “el terror llegó”. Hace no mucho, un amigo que es un buen periodista sinaloense cuestionaba en redes sociales las aportaciones desde la academia para comprender éste y otros problemas. Sus palabras exactas decían “a quién hay que seguir, leer y entrevistar para comprender lo que sucede”. En los últimos días, al revisar las aportaciones que compartimos en este tema, creo entender a qué se refiere. Nuestra falta de objetividad nos pone en deuda. El aporte de periodistas y activistas sigue siendo mucho mayor, más allá del reparto metodológico de la tarea. Pero mi intención no es hablar ahora de esa deuda, que no se va a saldar en una columna. Se requieren análisis objetivos sobre la violencia política y electoral en Sinaloa para desafiar los límites discursivos que nos hemos impuesto. Mientras tanto, quiero traer aquí algunos datos con la intención de reflexionar en conjunto. Los incidentes del pasado 6 de junio llamaron la atención por la excepcionalidad, pero, sin duda, no fueron las elecciones más violentas en Sinaloa. Si hacemos un recuento de la dinámica en lo que va del Siglo 21, por ejemplo, encontramos un periodo de quiebre que estuvo marcado por la transición política en México (2000) y en el estado (2010) y las pugnas violentas entre grupos del narcotráfico por los liderazgos y redefinir las alianzas (2008 - 2010). Las tasas de homicidio que se mantenían altas, pero sin fluctuaciones, entre 1993 y 2006 (20 - 26 durante 13 años), mostraron picos significativos en coincidencia con dos procesos electorales locales: del 2009 al 2010 (86.3) y del 2016 al 2017 (52.7). Los meses anteriores y posteriores a las elecciones fueron los más violentos. Las cifras se estabilizaron de nuevo durante los periodos de gobierno y definiciones. Las del 2010 y 2016 fueron elecciones en disputa, donde las armas tuvieron un rol significativo, aunque quizás no tan mediático y peculiar como ahora. Hacia el periodo 2016 - 2021, como hemos visto, se presentó una oportunidad para el regreso y arribo de la “universidad militante” a la política electoral. Los argumentos contestatarios tendrían una oportunidad, ahora sí. En Sinaloa, la estrategia se dirigiría a las organizaciones populares, aquellas que por mucho tiempo habían permanecido leales al PRI a través de una cadena de beneficios. Para eso se requería una fuerte estructura local, algo así como la presencia comunitaria de la universidad pública en combinación con un sistema de becas y promesas de cambio. La excepcionalidad de los incidentes durante las elecciones pasadas, y también los que se señalaron en la jornada del 2016 (ataques a camiones y taxis que transportaban despensas y votantes) lleva en el centro el trauma del fraude. Ese trauma que se gestó en la década de los ochenta y noventa y que generó en la izquierda universitaria una aversión al mapacheo. Pero en ese momento la pax narca del PRI, nada pacífica, se volcaba contra activistas como Norma Corona. La situación era otra. Cuando la ventaja y la fuerza salvaje están del otro lado, la indignación ante el fraude es más civilizada. Armas y consignas antiacarreos. No vamos a permitir el fraude, no se va a caer el sistema, no llevarán votantes pagados, truena la AR-15. Dos generaciones, con dos heridas, intereses diferentes. El modo sinaloense de avanzar hacia el cambio en un escenario de redefinición de las alianzas. Citando a F. Calderón: “¿Qué querían que hiciera?” Se requiere un estudio crítico, sin duda.