La mayoría, por supuesto, tiene la última palabra, pero la voz de la mayoría nunca puede ser la única. Tener el control del Congreso no da permiso para anularlo como espacio deliberativo, como institución sujeta a reglas. La mayoría tiene permiso de hacer lo que le da la gana. Eso parece afirmar, con sus desplantes, el oficialismo. No hay Constitución qué respetar, no hay procedimientos a los cuales ceñirse, no hay derechos que merezcan consideración, no hay opinión que valga escuchar. Si tenemos la mayoría es para hacer la voluntad del caudillo.

Agencia Reforma @jshm00