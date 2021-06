Los de la alianza PRI, PAN y una pizca del PRD festinan haberle ganado la partida a MORENA y sus aliados. En contracorriente, Gustavo Madero, figura del PAN, comenta que no hay nada que celebrar, ya que el partido del Presidente les puso una revolcada de padre y señor nuestro, como la que se dio en Sinaloa.

Portada.- A los 50 años de la labor periodística del cartonista Gilberto Ceceña, con sus atinadas colaboraciones, como la diaria de Cizañas de Ceceña.

Efeméride.- Sobre el nacimiento de Ernesto “Che” Guevara de la Serna, afirma que nació el jueves 14 de junio de 1928, en Rosario, Argentina. Otra versión asegura que nació un mes antes.

La frase.- Che Guevara: “Seamos la pesadilla de los que pretenden arrebatarnos los sueños.”

La curiosidad.- Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna, padres del “Che” Guevara conformaron una familia que pertenecía a la llamada alta sociedad, por sus recursos económicos. Tal circunstancia no influyó para que su afamado hijo se convirtiera en un junior cautivado por las comodidades materiales que brinda el dinero.

La pregunta.- ¿Rocha Moya construirá su propio estilo de gobierno o intentará ser un clon de su jefe político?

Rapidines.- Va un listado de personajes reales con apellidos curiosos.

Agustín Tosco (Sindicalista).- La violencia en contra del proceso electoral estuvo cantada, cosa que les valió a los jefes policiacos de los tres niveles de gobierno, lo cual evitó que cientos de ciudadanos no votaran ¡y eso que se portaron bien! según el decir del Presidente de la República.

Alfonso Pícaro Russo (Actor).- El Peje es el campeón del autogol. El nuevo tanto lo consigue al criticar a las clases medias, señalándolas como gente que no sabe de principios sino de ambiciones económicas. Se le olvidó al señor López que de los “clase medieros” salieron millones de votos para que llegara a la Presidencia.

Enio Hugo Garrote (Escritor).- Mario Zamora intentó construirse una imagen popular, personificando al sinaloense bravucón, al dispuesto a pasar por encima del que se le atraviese. Le falló rotundamente y ahora, tendrá que regresar a su curul a promover la iniciativa para que sea permitido echarse una cerveza durante la jornada laboral.

Guillermo Cejudo (Académico).- Y Héctor Melesio Cuén le volvió a ganar la partida a sus detractores, dándole una importante cantidad de votos a la causa de Rubén Rocha Moya para que se llevara la Gubernatura y como cereza del pastel, uno de los suyos es el nuevo rector “uaseño.”

Josei Toda (Educador).- En un acto que habla bien de sus principios y convicciones Jesús Valdez renunció a la dirigencia estatal del PRI. Chuy Valdez, para muchos de sus correligionarios y algunos sectores de Culiacán, era el candidato ideal para las pasadas elecciones.

Julio Aumente (Poeta).- Espero haberme equivocado, pero me pareció escuchar en una estación de radio, que se anuncia un baile en el estacionamiento del estadio de futbol, a realizarse a fines de este mes, lo cual suena absurdo, sobre todo, cuando estamos viendo un repunte de contagios.

Leonardo Matos Berrido (Médico).- En una entrevista banquetera, un reportero le preguntó a “El Químico” la situación de su relación con el PAS, el partido que lo postuló a la reelección y literalmente respondió: “Perdón, no sé de quién me hablas. Al PAS ni lo conozco.”

Mariano Herencia (Militar).- Siempre son bienvenidas las obras que mejoran la ciudad, tal y como ahora se hace con la calle Playa Gaviotas, pero el pelo en la sopa es que se inicia a la par de las vacaciones de verano y en consecuencia, los hoteles, restaurantes y demás negocios que se encuentran a lo largo de la citada calle verán interrumpido su momento de recuperación después del parón de la pandemia, lo cual, obviamente, perjudicará el bolsillo de cientos de trabajadores.

Mario Fortuna (Actor).- A raíz de la lamentable muerte de un turista en el faro, según esto, por golpe de calor, Protección Civil y las autoridades municipales, cerraron el acceso al icónico lugar, lo cual me parece fuera de orden ¿o acaso cerrarían el uso del malecón si un peatón muere víctima del calor?

Nick Menza (Músico).- Los 42 funcionarios de primer nivel jerárquico anunciados por el nuevo rector de la U.A.S. es un breve reflejo de la pesada carga burocrática universitaria. Un peso muerto que no permite levantar mayor vuelo al águila rosalina.

Ofilio Picón (Cantante).- No me sé muy bien la receta de la dignidad, pero de que lleva huevos ¡sin dudarlo!

Óscar Bote (Empresario).- Un cirujano plástico le dice a un recién conocido: “hace como 15 años yo hice mujer a tu novia.” “Mire doctor, a mí me vale madre el pasado de mi novia. Yo la quiero a la buena y lo que no fue en mi año, no fue en mi daño.” “No me estás entendiendo joven. No me estás entendiendo.”

Rustico Torrecampo (Boxeador).- “Señor cura, me siento muy mal. El sábado no pude evitar la tentación y me metí con una jovencita. “No es para tanto, recuerda que las escrituras dice que hay que enseñar al que no sabe.” “Confieso también que el domingo de nuevo caí en pecado con una cincuentona.” “Dad de comer al hambriento, dijo el señor. Estas perdonado.” “Ayer lunes me encontré a un homosexual de nalguitas paradas y fui débil.” “Tranquilo hijo. Hiciste bien, pues al que no cree en Dios, hay que darle por el trasero.”

Salustiano del Campo (Sociólogo).- Lamento femenino: “Tengo tan mala suerte en el amor, que si alguien me dice que me quiere por mi buen corazón, seguro que es un traficante de órganos.”

Samantha Cerio (Gimnasta).- No confío ni en mis dientes, pues a veces me muerden la lengua.

Terry Balsamo (Músico).- Consejo de salud: Usted de ninguna manera es feo. Véase como un lindo chimpancé y su autoestima se elevará, se lo aseguro.

Vandana Shiba (Científico).- El orgullo no engorda. Trágueselo de vez en cuando.

Corte.- “Cuando el arriero es malo le echa la culpa a los burros.” Acomódese al político que a usted se le antoje.