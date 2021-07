Exhiben a otro hermano del Presidente de la República recibiendo lana en efectivo de parte del ex funcionario federal David León Romero, el mismo que le untó la mano a Pío López Obrador, según esto, para el movimiento de Andrés Manuel ¿Otro caso para el olvido?

Portada.- Al voluntariado del Orfanatorio Mazatlán.

Efeméride.- El martes 12 de julio de 1904, en Parral, Chile, nace Ricardo Eliécer Nefatlí Reyes Basoalto ¿Ricardo Eliécer? Sí. Hablo de Pablo Neruda.

La frase.- Pablo Neruda: “Queda prohibido no sonreír ante los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños.”

La curiosidad.- En su poema Canto General, Pablo Neruda escribió las siguientes líneas: “Mazatlán estrellado; puerto de noche, escucho las olas que golpean tus pobrezas y constelaciones, el latido de tus apasionados orfeones: Tu corazón sonámbulo que canta bajo las redes de la luna.” ¿Estuvo Neruda en Mazatlán? Algunos historiadores y poetas locales aseguran que sí, incluso, el poeta Carlos Osuna Góngora, en uno de sus poemas, se asumió como anfitrión del laureado chileno.

Condolencias.- A los deudos de Eduardo Vizcarra Sánchez, Daniel Ruelas y Jaime González González.

La pregunta.- López Obrador pretende que el gobierno distribuya gas de uso doméstico ¿no irá a salir más caro el caldo que las albóndigas?

Rapidines.- Van algunas palabras y expresiones propias de los chilenos.

Achuntar (Dar en el clavo).- Una de las recientes notas que dio el Presidente de la República fue en el sentido de que creará una empresa que distribuya gas doméstico a precios bajos, dependiente de Pemex; es decir, condenada a la quiebra y a echarle más manteca a la pesada carga burocrática.

Amermeláo (Tonto).- Como empresario y como banquero, el Gobierno federal tiene uno y mil fracasos en su haber. Dichos esfuerzos, lo único que han dejado son espantosas quiebras y nuevos ricos entre los dirigentes y sus favorecidos.

Cabra (Muchacha).- Exhiben a otro hermano del Presidente de la República recibiendo lana en efectivo de parte del ex funcionario federal David León Romero, el mismo que le untó la mano a Pío López Obrador, según esto, para el movimiento de Andrés Manuel ¿Otro caso para el olvido?

Calugazo (Beso en la boca).- El descuido social, la manipulación que el gobierno le ha dado a la situación real de la pandemia y hasta las propias campañas políticas, le abrieron la puerta a la nueva andanada de contagios y de muertes que estamos sufriendo.

Caído del catre (Torpe).- Mucha es la gente que pide un cierre de negocios para atajar el repunte de la pandemia. Por sentido común, las autoridades deberían proceder en ese sentido, pero de llegar a tal extremo ¿quién pagará las nóminas de sueldos, las cuotas al seguro, al Infonavit, el servicio de electricidad, las rentas y demás? Por el lado de los trabajadores ¿de dónde sacarán dinero para el pago de los abonos, para adquirir la despensa completa y otros insumos domésticos?

Chancaca (Fácil).- A la fecha, muchos negocios y familias no se han recuperado del paro y limitación de actividades provocado por el primer entre de la pandemia. Inclusive, muchos negocios ya no pudieron reiniciar operaciones ¿aguantaríamos otro trancazo más?

El día del pico (Jamás).- De locos resulta que el Cabildo mazatleco haya aprobado ampliaciones de horario para los negocios que expenden bebidas alcohólicas. Solo en “Mazadubai” suceden estos despropósitos.

El patas negras (El amante).- El gobierno “culichi” ordenó el cierre de antros y demás centros de bebedera. El de Mazatlán, autorizó ampliaciones de horario para dichos negocios. Obvio, la plebada culichi recalará al puerto.

Estar meado de gato (Tener mala suerte).- Sin que les importen las consecuencias, los representantes de la Secretaría de Bienestar continúan entregando dinero en efectivo a una buena parte de beneficiados con apoyos del programa 65 y más. El dinero se cuenta y se entrega en efectivo a los inscritos en el programa ante la vista de terceros, lo cual, los expone a un eventual asalto.

Estar pato (Sin dinero).- En los hoteles formales se procura aplicar protocolos sanitarios a los huéspedes a la hora de que hacen su arribo, así como en los centros de consumo. Cosa que no sucede en los departamentos y casas vacacionales, espacios que ninguna autoridad vigila.

Estar pal gato (Estar enfermo).- “En Mazatlán no pasa nada” declaraba el Alcalde, a propósito de la pandemia, la cual, se la regresa, diciéndole: “lo que pasa es que no sabes nada acerca de virus, a pesar de tu título de Químico.”

Fleto (Homosexual).- El conocido mago del sabor, Luis Cornejo, miembro del consejo directivo de la Asociación Nacional de Beisbol infantil y juvenil de la República Mexicana, anuncia que todos los torneos nacionales organizados bajo su tutela han sido cancelados debido al repunte de la pandemia. Lástima.

Irse al chancho (Exagerar).- “¡No sabes la clase de mujer que tienes a tu lado! ¡No sabes lo que valgo!” “¡Pero sí sé lo que me cuestas, chiquilla!”

Mojarse el potito (Atreverse).- “Amor, estoy segura que pasaremos juntos el resto de nuestras vidas.” “Un perro azul volando, comiendo jamón.” “¡Pero qué tonterías dices!” “Bueno, tu empezaste.”

Pasarlo chancho (Divertirse).- El sida nos obligó a usar condón; el Covid-19 nos tapó la boca. Ya veremos en la próxima pandemia que agujero nos tapan.

Ser aperrado (Valiente).- ¡Muy en ellos! Son clientes frecuentes del doctor Simi y ahora exigen vacunas de marca.

Ser sapo (Entrometido).- “¡Estoy harto que me digan Empanada! -Advierte Pepito- El próximo que me llamé así, le pondré unos madrazos.” De entre la bola de plebes, se escucha: “Empa...” “¿Qué dijiste?” “Nada... Pepito, nada.”

Tirarle los churrines (Coquetearle).- “Mamá, te presento a mi novia.” “¿No pudiste conseguir algo mejor?” “¡Mamá! Estate en paz, yo la quiero.” “Calla boca muchacho, que estoy hablando con ella.”

Volantin de cuero (Tacaño).- El sexo es como el ajedrez. Hay que saber mover a la reina.

Corte.- “ Zapatero a tus zapatos.” No lo debería olvidar López Obrador a propósito de andar ideando una gasera estatal. ¡Glup!.