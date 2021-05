¿Se atreverán los legisladores de MORENA a impulsar una reforma para que el Ejecutivo federal disponga de las Afores? En un descuido, sí.

Portada. - A los profesores por su reciente celebración.

Efeméride.- José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barrera, popularmente conocido como Antonio “Tony” Aguilar, nació el sábado 17 de mayo de 1919, en Villanueva, Zacatecas.

La frase.- Francisco de Quevedo: “Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir.”

La curiosidad.- A lo largo de su trayectoria artística como cantante, Tony Aguilar dejó poco más de 160 álbumes de música ranchera. De alguna manera, el también actor, hizo notar a la banda sinaloense, acompañado por la banda orquesta “La Costeña de don Ramón López Alvarado”, con la que grabó varios discos que resultaron exitosos.

Rapidines.- Algunos éxitos musicales de Tony Aguilar, acompañado con banda sinaloense.

Ángel de mi gloria.- La semana pasada corrió el rumor de que el Diputado federal por MORENA, Edelmiro Santiago Santos, traía entre manos una iniciativa de ley para hacer uso de los fondos de las afores con la finalidad de financiar los grandes proyectos de Andrés Manuel y el sostenimiento de sus programas sociales. El legislador salió a desmentir la nota, más, sin embargo, queda el desasosiego de que, en una de ésas, hagan el intento.

Árboles de la barranca.– Ni para donde voltear. Resulta que para hacerle frente al excesivo poder presidencial se convoca a votar por los candidatos a las diputaciones federales, propuestos por PRI y PAN, de cuyas filas, emergieron gobernantes que hundieron al país en la miseria y la corrupción. Como quien dice, estamos en un callejón sin salida.

Besando la cruz.- En el papel es conveniente el equilibrio entre los poderes y así resulta en los países con una verdadera convicción y práctica democrática, pero en nuestro país, no ha sucedido, ya que los representantes del ejecutivo y el legislativo se traman en un irracional juego de vencidas. Entre otras, la administración de Fox fue víctima del bloqueo legislativo.

Bonita finca de adobe.- Lo dicho, la buena fortuna le da la espalda a López Obrador, ya que a la pandemia y al accidente del metro, se le suma la tremenda sequía que afecta a la mayor parte del territorio nacional. Cierto, no tiene la culpa de que no llueva, pero sí se le puede señalar que no ha impulsado iniciativas para lograr una mejor administración de las reservas hídricas del País.

Caminos de la vida.–Cuádruple contra sencillo que, entre mis más de 80 mil lectores, no hay más de 10 que se sepan los nombres de todos los aspirantes a diputados federales por los distritos 1 y 6, con cabecera en Mazatlán. Como pista, son 14.

Cuando dos almas se quieren.- Mazatlán continúa ganando distinciones como destino turístico. Esperemos que tales menciones algún día se concreten en llegada de un mayor número de vuelos nacionales y extranjeros, así como un serio compromiso de las autoridades, para mejorar los servicios públicos.

El corrido de La Noria.- Entre los diversos actores del sector turístico tuvo buena aceptación el Foro Turístico convocado por el candidato Rubén Rocha Moya. Por cierto, algunos expositores, abiertamente, le dieron a Rocha Moya, el trato de candidato ganador.

El golpe traidor.- Entre los planteamientos que con insistencia le hicieron a Rocha Moya a lo largo del foro de turismo, estuvo el ordenamiento. En construcción, en el hospedaje informal, en el ruido musical del transporte público, entre otros. Lo curioso es que los demandantes no se refirieron a los bares ambulantes que ilegalmente circulan por el malecón mazatleco ¿será que están de acuerdo en alentar la imagen del puerto como la cantina más grande del País?

El grano de oro. - La carga negativa que puede hacer perder a Rocha Moya está representada por los candidatos a las alcaldías de Ahome, Culiacán y Mazatlán. Ni cómo zafarse de ellos.

La puerta negra.- Gran fin de semana tuvo el sector turístico con la combinación de la exitosa Copa Mazatlán de futbol, el encuentro de camionetas clásicas y los ya infaltables grupos de cierre de semana. En turismo carretero y de masas, el puerto continúa como líder, esperemos que a los prestadores de servicios no les gane la voracidad en precios y terminen por ahuyentar a los que nos hacen el favor de visitarnos.

Pobre bohemio.- Y entre los dos contendientes considerados líderes en la carrera por la Gubernatura sinaloense, se ha desatado una guerra de mierda que deja mucho que desear en cuanto a la calidad y seriedad de ambos. Sepan uno y otro que, como votantes, estamos hasta la madre de peleas de callejón.

Poncho Tirado.- Una señora tenía un bebé muy velludo, de tal suerte, que no faltaba quien le preguntara si lo había parido o tejido.

Por una mujer casada.- Me comenta una amiga: “Mi esposo ayudando a mi hijo a que busque algo, es como ver a dos ciegos perdidos en el espacio”.

Que falta me hace mi padre. - En una reunión de despedida de soltera: “Un cuerpo como el que tengo no se tiene de la noche a la mañana. Se requiere un par de embarazos, muchos tacos y años de no ir al gimnasio”.

Que me entierren con la banda.- “¡Te viniste adentro!” “Me dijiste que estabas operada”. “¡Del corazón, menso!”.

Un puño de tierra.- Dicen que Adán era muy feo y que Eva no le hacía caso. Al sopesar tal situación el Creador dijo: “Ya sé, dotaré a Adán con algo que le guste y excite a Eva.” Y es así, que el Señor creó el dinero.

Señorita cantinera.- ¿Por qué las veganas no gritan al hacer el amor? Porque les da vergüenza que se sepa que disfrutan por un pedazo de carne.

Zenaida ingrata.- No es lo mismo dormirse al instante, que dormirse en el acto.

Corte.- “El mismo se está poniendo la soga en el cuello.” Es el decir entre el grupo de votantes que, por simpatía, le entrego el sufragio a Andrés Manuel.