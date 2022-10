osunahi@hotmail.com

Portada._ A la Laura Medina Osuna y equipo, que conforman el alma de la Casa del Caracol, como facilitadores de libros e impulsores de clubes de lectura.

Efeméride._ En CDMX, el sábado 10 de octubre de 1959, ve la luz primera, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, actual Secretario de Relaciones Exteriores de México.

La frase._ Don Cástulo: “Populismo, doctrina inteligente que moviliza la pasión, descartando la inteligencia.”

La curiosidad._ Marcelo Ebrard obtuvo la licenciatura de Relaciones Internacionales, en el Colegio de México. En París, cursó la especialidad de administración pública, en la Escuela Nacional de Administración. Tienes tres hijos de su primer matrimonio. Actualmente, en terceras nupcias, mantiene relación con la diplomática hondureña, Rosalinda Bueso.

Condolencias._ Para los deudos del maestro Lesmes López Arroyo, e igual, para el amigo Nicolás Villalpando y familia.

La pregunta._ ¡Hay tiro! Expresión que han puesto de moda los cronistas de Box Azteca ¿Lo hay entre Rocha Moya y “El Químico”?

Rapidines._ Secretarios de Relaciones Exteriores que han antecedido a Marcelo Ebrard, desde el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines.

Luis Padilla Nervo (A.R.C.)._ La administración y operación de la Guardia Nacional, ha quedado, tal y como se esperaba, bajo el control militar, según esto, hasta el 2028. Por lo pronto, no hay de otra. Lo malo, es que no hay visos de programas que vengan a transformar a los cuerpos policiacos civiles, tanto municipales como estatales.

Manuel Tello Barraud (A.L.M)._ Tatiana Clouthier, conocida popularmente como “La tía Tatis”, ficha importante en la exitosa campaña de Andrés Manuel, decidió bajarse del barco de la 4T. Reiteradamente dice el Presidente que amor con amor se paga. Y resulta cierto, pero solo en la convicción de gente agradecida, rasgo que, con Tatiana, no mostró el Presidente.

Antonio Carrillo Flores (G.D.O)._ Y si la renuncia de Tatiana fue sorpresiva para los legos sobre la vida pública, no menos resultó el nombramiento de Raquel Buenrostro, la llamada fiscal de hierro del SAT, como relevo de la sinaloense al frente de la Secretaría de Economía ¿Alivio para los contribuyentes?

Emilio Óscar Rabasa (L.E.A.)._ Teloloapan, un pequeño municipio guerrerense vivió una masacre en la que perdieron la vida una veintena de pobladores, incluyendo a su Alcalde. Los asesinos se tomaron varios minutos para realizar la matanza, y como siempre, las corporaciones estatales y federales llegaron después del lamentable hecho. Una dolorosa muestra más, del fracaso de la política de seguridad del gobierno de López Obrador

Alfonso García Robles (L.E.A)._ Lilly Téllez está pretendiendo forjarse una candidatura presidencial a base del dedo flamígero, sin plantear propuestas que la signifiquen como una pretensa seria a la presidencia. Es la versión femenina de Fernández Noroña. Puro blablablá en plan tóxico.

Santiago Roel (J.L.P.)._ Rocha se enojó por la reserva de datos sobre la cancelación del contrato de Azteca Lighting, por parte del ayuntamiento mazatleco. Ante la molestia del Gobernador, el Secretario del Ayuntamiento, anunció que dicha información se desclasificará ¡no que no tronabas pistolita!

Jorge Castañeda y Álvarez (J.L.P.)._ El coach ontológico mazatleco, Oscar García Osuna, de nueva cuenta participó en un evento internacional de bienestar organizacional, producido en España por la asociación RH Saludable.

Bernardo Sepúlveda Amor (M.D.H.)._ Lamentable la situación del actor mazatleco Pablo Lyle, condenado a cárcel como consecuencia del mal momento que cambió el rumbo de su vida. A sus familiares, mi afecto.

Fernando Solana (C.S.G.)._ Se van los de Cultura a Madrid a promover el Carnaval mazatleco. Sería interesante que nos dieran a conocer qué paquete de viaje llevan armado como para despertar el interés de los españoles por la fiesta mazatleca que no ha superado su corte regional.

Manuel Camacho Solís (C.S.G.)._ Para justificar el viaje promocional carnavalero, Cultura debería enterarnos qué argumentos llevan para convencer a los españoles para que prefieran al carnaval mazatleco sobre el de Cádiz, clasificado como Fiesta de interés turístico internacional o la suntuosa fiesta de Santa Cruz de Tenerife.

Manuel Tello Macías (C.S.G.)._ Y mientras que “El Químico” y la Secretaria de Turismo, por cierto, no versados en la materia, hablan de las bondades de visitar España para promover a Mazatlán, el mercado gringo, que está a la vuelta de la esquina, lo traemos perdido. ¡Hállale! Dijeran en mi rancho.

José Ángel Gurria (E.Z.P.)._ Debe sentirse gacho que el Gobernador Rocha deje su representación oficial en un funcionario menor, estando presente el Alcalde Benítez Torres. Visto en el Teodoro Mariscal.

Rosario Green (E.Z.P.)._ “¡Esto se acabó! No me casaré con un tacaño que no come plátanos por no tirar las cáscaras. Te regreso el anillo.” “Con todo y estuche, por favor”.

Jorge Castañeda Gutman (V.F.Q.)._ Siempre anhelé una vida abundante y un abdomen duro, y aquí estoy, con una vida dura y un abdomen abundante.

Luis Ernesto Derbez (V.F.Q.)._ “Amor, me voy a dormir. Te amo.” “Yo también.” “¿También me amas?” “No, también me voy a dormir”.

Patricia Espinoza (F.C.H.)._ Insólito. Chica veinteañera se casa con un ruco setentón y en plena luna de miel, ella se murió. Resultado de la autopsia: muerte por ingerir leche caducada.

José Antonio Meade (E.P.N.)._ Llega al médico un amigo ochentón y le dice al galeno: “Doctor ¿puedo tomar viagra?” “Abuelo ¿quiere tener sexo?” “No doctor, quiero ver si se me endereza la espalda”.

Claudia Ruiz Massieu (E.P.N.)._ “Amor ¿qué te dijo el médico?” “Que mis riñones hacen sumas y restas o algo así.” “¿No serán cálculos renales?” “¡Sí, eso!”

Luis Videgaray (E.P.N.)._ Decirle que se calme a una mujer encorajinada, es como usar gasolina para apagar un incendio. Por favor, nunca lo hagan.

Corte._ “El miedo no anda en burro”, asegura el dicho popular. No por nada los jerarcas del Ayuntamiento abrirán la información sobre Azteca Lighting.