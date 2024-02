La democracia implica la participación libre de los ciudadanos en las causas nacionales y es respetable la inclinación que le dé cada uno de ellos. Es algo que soslaya el Presidente de la República, ya que para él, sólo los que están con su causa son los verdaderos demócratas

Portada._ Al grupo de voluntarios encabezado por el compa Gildardo Izaguirre, por su labor social en la zona serrana del sur sinaloense.

Efeméride._ En la ahora CDMX, el jueves 26 de febrero de 1931, nace José Luis Cuevas Novelo.

La frase._ Adlai Stevenson: “Lo más difícil de toda campaña política es ganar sin demostrar que no eres digno de ganar.”

Curiosidades._ Debido a su carácter controversial y belicoso, José Luis Cuevas fue apodado como “El niño terrible de la pintura mexicana”. Por sus múltiples aventuras amorosas, también fue motejado como “Gato Macho.” Presumía haber tenido más de 600 encuentros sexuales fuera de matrimonio. Durante 45 años, su primera esposa, por gusto de él, le tomaba diariamente una fotografía.

Condolencias._ A los dolientes de Ángel Mejía Mora y también, para la estimada Olivia Gutiérrez Ávila y familia.

La pregunta._ Andrés Manuel asegura que la Guardia Nacional no interviene para ponerle el alto a un enfrentamiento a balazos entre grupos delincuenciales ¿Y la seguridad de la población dónde queda. señor Presidente?

Rapidines._ Listado de grandes pintores mexicanos.

Antonio López Sáenz._ La democracia implica la participación libre de los ciudadanos en las causas nacionales y es respetable la inclinación que le dé cada uno de ellos. Es algo que soslaya el Presidente de la República, ya que para él, sólo los que están con su causa son los verdaderos demócratas.

Aurora Reyes._ Para el Presidente de la República, la normatividad de protección de datos es letra muerta, porque según él, la libertad individual está por encima de cualquier dictado normativo. Me quedé de a seis, ante tan inaudita declaración.

Carlos Bueno._ El caso de Emilio Lozoya se le está haciendo engrudo a la Fiscalía General de la República, de tal suerte que lo que presumieron como un triunfo del combate a la corrupción con el encarcelamiento de Lozoya se encamina a convertirse en un total fracaso, con lo que el presunto, ya olfatea los aires de la libertad.

Cornelia Urueta._ En una atinada intervención pública, Xóchitl Gálvez paró en seco a los que de manera miserable quisieron especular con la muerte de Carlos Urzúa. No hay que buscarle, dijo la hidalguense, Carlos murió debido a causas naturales. Punto bueno para la señora.

Diego Rivera._ Andrés Manuel dice que Lorenzo Córdova, desde el INE, trabajaba en favor de los conservadores. Eso sí, nada dice sobre el hecho de que el ahora Ministro en retiro, Arturo Zaldívar, después de su renuncia, de inmediato se entregó a los brazos de Morena. Es decir, tomando la misma base de la especulación presidencial, desde el más alto cargo de la Suprema Corte, Zaldívar trabajaba para una causa partidista.

Emilia Ortiz._ La Autopista Guadalajara-Puerto Vallarta, que el próximo mes de marzo entrará en operación, constituye una verdadera amenaza comercial para Mazatlán, ya que no sólo acercará a la gente de la Perla Tapatía y los municipios conurbados a la misma, pues también le facilitará el traslado a los habitantes de León, Guanajuato, entre otras municipalidades de El Bajío.

Fermín Revueltas._ El listado de aspirantes a posiciones legislativas plurinominales presentado por Morena no presenta nada que los haga diferentes a los demás partidos, sin faltar el aderezo del nepotismo, en este caso con el pase otorgado a Pepín López Obrador.

Francisco Toledo._ El que no alcanzó boleto legislativo fue Hugo López Gatell. Como quien dice, Morena lo dejó como pieza de sacrificio para sus malquerientes que le atribuyen 800 mil muertos en la pandemia del Covid 19

Frida Kahlo._ Al igual que en el pasado, la visita presidencial representó una molestia para la ciudadanía. En el caso de la estancia del Presidente por el Día de la Bandera, desde el viernes 23 los organizadores cortaron la circulación vehicular aledaña al lugar del evento, sin importarles los perjuicios causados a los vecinos y a los negocios establecidos.

Gerardo “Dr. Atl” Murillo._ Los seguidores de Carlitos Escobar dicen que, como en el beisbol, esto no se acaba hasta que caiga el último out, refiriéndose a que no den por perdida la candidatura por la Alcaldía mazatleca para su gallo.

Günther Gerzso._ Bienvenidas las protestas en defensa de la autonomía universitaria, pero reprobable que causas judiciales pretendan resolverse con la manifestación callejera.

José Clemente Orozco._ Rubén Rocha Moya presume ser un ciudadano respetuoso de la ley, pero no tuvo empacho en sugerirle al Presidente de la República que se reeligiera.

José María Velazco._ “¡Bomba! Si de risa haces derroche, yo también pongo mi adorno, pues por pasar contigo una noche, hasta pagaría yo un soborno. ¡Bomba!”. “Y yo te contesto boxito, aunque me cause bochorno, que eso que tienes colgando, solo te sirve de adorno. ¡Bomba!”.

Juan O´Gorman._ “Gordo, dos cualidades me gustan de ti”. “Dime cuáles”. “Tu franqueza y tu sentido del humor”. “Ahora dime tú dos cualidades que te gusten de mí”. “Este, estás sentadas sobre ellas”. “¡Menso! Tenías que salir con tus babosadas”.

Leonora Carrigton._ Pareja platicando después de un encuentro de cama. “Tú eres el hombre con más edad con el que he tenido relaciones”. “Pues yo te confieso que eres la primera gorda con la que me he ayuntado”. Y hasta ahí llegó el amorío.

María Izquierdo._ “Señor, andamos levantando una encuesta sobre hábitos de ahorro, ¿usted guarda su dinero en el banco o debajo del colchón?”. “Yo lo guardo en mis recuerdos, muchacho”.

Martha Chapa._ Confesiones de un 70 y más: “Mi vida resumida en cinco frases: ¿qué iba a hacer? ¿A qué venía? ¡Algo te iba a decir! ¡Ya se me olvidó! ¡Ah, ya me acordé!”.

Pedro Coronel._ “Dime, cariño, ¿me veo bien o me veo fea?”. “Ambas cosas”. “¿Cómo que ambas cosas?”. “Sí. Te ves bien fea”.

Rufino Tamayo._ El tiempo pone todo en su lugar, claro, menos las chichis, las nalgas y la panza.

Corte._ “Lo que no oigo, no lo valgo”. En esas está Andrés Manuel en su desprecio a los dictados jurídicos.