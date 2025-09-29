Portada.- A doña María Graciela Toledo García de la Cadena, por su incansable labor altruista.

Efeméride.- El ilustre mazatleco Genaro Estrada Félix fallece en la hoy CDMX, el miércoles 29 de septiembre de 1937.

La frase.- “El oponerse a la corrupción en el gobierno es la obligación más importante del patriotismo.” Fue lo dicho por el escritor G. Edward Griffin. Y bueno, así nos los hicieron creer los de Morena, pero parece que no hubo de piña.

Curiosidades.- Don Genaro Estrada murió a los 50 años de edad. Sus biógrafos no reportan que haya estado casado ni descendencia fuera de una relación formal. Fue escritor, periodista y diplomático; en la diplomacia se le considera como brillante, de tal suerte, que su nombre está inscrito en letras de oro en uno de los muros de la Cámara de Diputados.

Condolencias.- Para los deudos del periodista Ricardo Meraz; igualmente para el amigo Ernesto Camacho y familia. Van también para los dolientes de don José Pepe Rodríguez.

La pregunta.- ¿Acaso vino la Presidenta Claudia a corroborar que la percepción de violencia en Sinaloa se debe a la sequía? Aunque para el caso, le sacó a visitar el epicentro de la ola violenta.

Rapidines.- Personajes que han colaboradora en la diplomacia mexicana.

Amado Nervo Ordaz.- La tragedia tocó las puertas del círculo familiar del Gobernador Rocha Moya. Afortunadamente, para él y los suyos, no pasó a mayores, salvo los momentos de angustia que vivieron, al igual que miles de familias sinaloenses que han pasado igual trago amargo.

Alicia Bárcenas Ibarra.- El violento evento en el que se vio involucrada la nieta del Gobernador, seguramente lo hará pensar dos o tres veces, y a la propia Presidenta Sheinbaum, antes de soltar declaraciones que minimizan el estado violento que afecta a Sinaloa.

Berenice Díaz Ceballos.- Al igual que los de antes, el acarreo de gente para asistir al evento de presentación de la Presidenta Sheinbaum, fue impresionante y, además, denigrante el trato que le dan a los acarreados, que el final del día, tienen que caminar varios kilómetros para llegar al lugar del evento.

Enrique Hubbard Urrea.- La Presidenta Claudia presume una baja en los crímenes de alto impacto, pero calla, a nivel de mudez, sobre el creciente fenómeno de desapariciones forzadas de personas.

Gilberto Bosques Saldivar.- Pues ahora resulta que el senador morenista, Adán Augusto, recibía millonarios ingresos en el ejercicio profesional como notario público. Solo falta que nos diga que dejó su minita para servir a la nación.

Gonzalo Martínez Corbalá.- Mueven a risa las expresiones de preocupación social del senador Enrique Inzunza, quien aspira a ganar la candidatura a la gubernatura sinaloense. Dijera la querida Chelo Lizárraga: “Tatita, Dios nos ampare”.

Gustavo Iruegas Evaristo.- Ironías. Los llamados gobiernos neoliberales, toleraron el sistema jubilatorio de la UAS y de otras universidades. Hoy, un gobierno de izquierda, encabezado por una activista de dicha corriente, trata de reducir significativamente lo que se otorgó a los jubilados con base en un contrato colectivo ¡Tómala papá!

Hermilo López Bassols.- Sería interesante que el Rector Jesús Madueña presente un programa de trabajo en el que se contemple el adelgazamiento de la plantilla de trabajadores de confianza, reducción de los gastos suntuosos de los funcionarios universitarios; también, una compactación de carreras que tienen matrícula escasa y ya entrados, una revisión de las llamadas casas de estudiantes, en las cuales, se hospedan muchachos egresados o que ya trabajan.

Ignacio Luis Vallarta Ogazón.- Nada alentador se ve para Sinaloa, el listado de nombres de los potenciales personajes morenistas que pueden resultar como candidatos para relevar al Gobernador Rocha.

Ignacio Mariscal Fagoaga.- Los comités directivos municipales del PRI y el PAN, tuvieron cambio de dirigentes; bueno, lo del cambio es un decir, ya que las electas son cartuchos quemados de la política local. Por esa razón, los partidos de oposición se encuentran en la indigencia política.

Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa.- Alarmante la nula capacidad de respuesta que tiene Obras Públicas Municipales para resolver las destrozadas calles del puerto. Terrible.

José Ángel Pescador Osuna.- “Mi abuelo decía que entre más mojada la tierra más fácil entra el zapapico.” Y que yo recuerde, mi abuelo no era campesino. No entiendo el porqué del consejo.

Lorena Larios Rodríguez.- “Mujer, cuando me muera quiero que al enterrarme no me quiten el anillo de bodas.” “¡Ay que tierno!” “¡Qué tierno ni qué ocho cuartos! Quiero que Dios sepa que ya estuve en el infierno.” Después de esto, se escuchó un golpe seco en la nuca del atrevido. Sus funerales, empiezan hoy por la tarde.

Mariclaire Acosta Urquidi.- La esposa en el entierro del marido: “Te besaría tus ojitos, pero no vi en ellos la aurora.” “Te besaría tus piececitos, pero con ellos te ibas con las fulanas.” Y la viuda no paraba, hasta que el cura le dijo:” “Señora ¿Tuvieron hijos?” “Cinco, señor cura.” “Entonces bésele el pajarito que tenemos que cerrar la caja.”

Matías Romero Avendaño.- A la chica vaga del barrio le decimos “La Llovizna”, porque ya no aprieta, pero moja mucho.

Octavio Paz Lozano.- La chica a su enamorado setentón. “Amor, dime algo bonito.” “Transferencia realizada.” “¡Me encantas! ¡Por eso te quiero! ¡Eres un inspirado poeta!”

Raúl Cueto Martínez.- “Señor, vengo a pedirle la mano de su hija” “Cuál ¿La grande o la pequeña?” ““¡Ah caray! No sabía que ella tenía una mano más grande que la otra.”

Ricardo Galán Méndez.- “Amor ¿Por qué me celas tanto si estoy re feo?” “Es que hay muchas mujeres que, como yo, tienen mal gusto.”

Corte.- “Cuando la perra es brava hasta a los de casa muerde.” Y si no, que les pregunten a los izquierdistas “uaseños” amenazados por un gobierno dizque popular.