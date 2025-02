DE LA POLITICA A LA FARANDULA, SOLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Para el Banco de Alimentos de Mazatlán.

Efeméride.- En el poblado El Llano de la Carrera, Cosalá, el día domingo 24 de febrero de 1952, nació Luis Alberto Aguilar Padilla quien fuera gobernador de Sinaloa.

Curiosidades.- Hoy 24 de febrero en México se celebra El Día de la Bandera. Con ello se evoca la firma del Plan de Iguala celebrado un día como hoy, pero del año 1821, entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, acordando el fin de la llamada Guerra de Independencia. Oficialmente, la celebración de este día, fue acordado por el Presidente Lázaro Cárdenas en el año 1940. La bandera que conocemos actualmente fue oficializada en el año 1968.

La frase.- “Si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es una parte medular de su tratamiento.” Dicho por Kofi Annan, político ghanés.

Galería de honor.- Se le ve chaparrita y de físico frágil, pero dentro de ella, bulle un indomable espíritu que no se inmuta ante la adversidad. Su carga de optimismo y su aporte en los terrenos en los que se mueve, le han valido ganarse el respeto y admiración de los que tienen la oportunidad de convivir con ella. Por esas razones y muchas otras, Esperanza Kasuga recibió el reconocimiento de Coparmex Mazatlán en el aniversario 50 del sindicato patronal.

La pregunta.- De tin marin, de do pingüé ¿Cuál será la respuesta final de Claudia al requerimiento de El Mayo?

Rapidines.- El bonito municipio serrano de Cosalá y algunas de sus comunidades.

Bacato.- La Presidenta Sheinbaum patalea porque Trump asegura que el gobierno, en sus tres niveles de gobierno, está inoculado por el crimen organizado. Si Claudia niega la realidad, se entiende, pero si desconoce lo señalado, pues le falta calle.

Calafato.- El gobierno gringo ha intervenido con sus elementos de fuerza en nuestro país, las veces que han querido y lo seguirán haciendo cuanta ocasión lo consideren necesario para sus intereses.

Comoa.- Farmacias y tiendas de autoservicio reportan que a partir de la última carta de El Mayo, con una amenaza velada de hablar si no lo rescata el gobierno mexicano, la venta de pañales desechables para adultos y remedios para dormir, ha registrado un significativo incremento. Supongo que políticos y no pocos empresarios son los compradores.

El Carrizal.- El intento de la Ministra Lenia Batres de aparecer en la boleta de elección de la nueva hornada de juzgadores, acompañando a su nombre el mote de La ministra del pueblo, le fue rechazado ¿Se imaginan? De haberse aceptado tal petición, pues a Yazmín Esquivel se le podría endilgar el mote de La Copiona y a Loreta Ortiz, le sentaría muy bien el de La Incondicional ¡Vaya trío!

El Portezuelo.- La Presidenta Sheinbaum asegura que el 1 de junio del 2025, día de las elecciones del Poder Judicial, convertirá a México en ejemplo para el mundo. Sí, pero para ejemplificar lo que no debe hacerse.

El Potrero.- “Ninguna fuerza, por más poderosa que se pretenda, puede transgredir el orden legal y la vida constitucional y quedar impune, y en este propósito...” Palabras del Gobernador Rocha Moya en su discurso en la celebración del Día del Ejército Mexicano; aseveración que en lo personal, me provoca risa.

El Rodeo.- El ajuste de horarios de operación de algunas unidades de La Panamá por falta de clientela, como un rebote del estado de violencia que se vive, cayó como balde de agua fría en plena madrugada, al optimismo de las autoridades que aseguran que la situación en nuestro estado está tranquila. Más calmosa que el ambiente de un panteón.

El Sabino.- Gracias a la exigencia de Plácido Domingo de compartir escenario con el barítono mazatleco, Adán Pérez, escucharemos a don Plácido interpretar algunas melodías con banda sinaloense. Bien por nuestro internacional Adán Pérez y tache para los que se oponían a su presencia.

Chapala.- Al igual que en el 2010 el ambiente previo al Carnaval está pintado de sangre y miedo. Sensación de temor que fue alentada en aquella ocasión por algunos panistas, lo cual me consta, ya que, a uno de ellos, muy conocido, por cierto, se lo reproché y me contestó que en el juego político se valía de todo.

Chiricahueto.- El hecho anterior, me da los elementos necesarios para especular que la desbandada del martes de Carnaval del 2010, también fue orquestada por panistas que colaboraron en la última gestión de Alejandro Higuera.

Cholula.- El informe de los primeros 100 días de gobierno de Estrella Palacios, se escuchó más seco que el bolsillo de un asalariado a mitad de quincena.

La Llama.- “Señorita, que manos tan suaves y delicadas tiene usted.” “Gracias. Es que utilizo guantes para que no se me maltraten.” “No puede ser, yo traigo calzones todos los días y mis “wibis” están arrugados y rasposos.”

La Tasajera.- “Gordita. Si yo vendiera elotes ¿Qué nombre me pondrías?” “Elotero.” “Y si vendiera frijol ¿Qué nombre me pondrías?” “Frijolero.” “¿Y si vendiera agujas que me pondrías?” “El agujero.” “¡Ja,ja,ja!” “¡Baboso, ya me volviste a joder!”

Las Higueras de Padilla.- “Hola compa ¿cómo te fue en la luna de miel” “Pues te cuento que vengo algo decepcionado pues mi mujer me salió como las lloviznas.” “¿Cómo las lloviznas?” “Sí, moja pero no aprieta.”

Mezcaltitán.- ¿Cuál es el apellido que tiene el mayor número de letras A.” “Ochoa, Ocho A.”

Pueblo de Alayá.- Inocencio y la cariñosa. “Mi niño, regálame eso que te cuelga.” “¡De ninguna manera! La cadena fue un regalo de mi abuelita.”

San José de las Bocas.- “Oiga doctor ¿Es cierto que con un susto puedo quedar embarazada?” “Pues depende de quien se lo meta, señorita.”

Vado Hondo.- “Oye compadre ¿Sabes cuál es el perfume que vuelve loca a una mujer?” “No sé compadre.” “El perfume de otra impregnado en tu camisa.”

Corte.- “A quien mal vive, su miedo le sigue.” Tal refrán resuena en las cabezas de no pocos políticos que en su momento recibieron favores de Zambada.