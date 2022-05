Asesinar 'la palabra' (las nuevas formas)

Acallar a un periodista equivale a interrumpir las bases de nuestra convivencia. Son ellos quienes informan y nos ayudan a traducir la realidad social donde nos desenvolvemos. Su muerte escenifica una sociedad en la que la información es ‘cosa prohibida’, un recurso preciado y privilegiado para unos cuantos.

Reviso los datos del Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO y me resulta imposible dejar de pensar en Luis Enrique Ramírez (LER). No me sorprende tanto la espeluznante cifra de 55 periodistas y trabajadores de la comunicación muertos en todo el mundo durante el 2021, como lo afirmación de que se trata del año menos violento en la última década. Profundizo en las cifras y descubro que, de 1284 asesinatos registrados desde 2006, 87 por ciento sigue sin ser resuelto. Y me pregunto: ¿tendrá algo que ver la ola de violencia registrada en contra de los periodistas, la impunidad ante los hechos y el regreso de los autoritarismos?

México se ha convertido en el país más mortífero para este gremio. Le siguen Afganistán y la India, según la última edición de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, que evalúa anualmente la situación del periodismo en 180 países y territorios del mundo. LER fue el noveno ejecutado en lo que va del 2022, y el número 25 a partir del 1º de diciembre de 2018. ¿Nos dicen algo estas cifras?

El asesinato impune de los periodistas es tan sólo la primera línea de una tragedia que no termina con su partida, por lo menos para la sociedad, es el inicio. Son el prólogo de una pendiente hacia el abismo colectivo. Me explico.

Primero, el monopolio de la violencia dejó de estar en manos de el Estado. El famoso Leviathan de Hobbes es una caricatura. A diferencia de el pasado, hoy el crimen organizado cuenta no sólo con capacidad de acción, también es más efectivo que las propias instituciones de gobierno. Si se trata de armamento, puede tener a su gente mejor armada que el Ejército mismo; jerárquicamente, cuenta con mayor disciplina que cualquier “alto mando”. Está presente en el terreno, desde los campos a las ciudades; en “el negocio”, domina transnacional y localmente, de acuerdo del país del que se trate; a nivel de las instituciones de la “República”, las tiene penetradas. Por si fuera poco, sabe ganar elecciones.

Si no estamos aun frente a un Estado fallido, estamos muy cerca. Esto no le conviene a nadie. A nadie.

Segundo, cada vez que muere un periodista, entregamos en prenda una parte de nosotros. Para ser más exactos, fallece un poco de nuestra libertad “a secas” (de movimiento, de preferencia política o sexual, de ingreso, etc) y de nuestra “libre expresión”. Sin el desarrollo de ambas, resulta imposible el desarrollo democrático en un pueblo. Aniquilas el diálogo y satanizas “la verdad”.

Lo que puede sonar bastante abstracto, es en realidad una ruta estratégica para legitimar socialmente las nuevas formas.

Acallar a un periodista equivale a interrumpir las bases de nuestra convivencia. Son ellos quienes informan y nos ayudan a traducir la realidad social donde nos desenvolvemos. Su muerte escenifica una sociedad en la que la información es “cosa prohibida”, un recurso preciado y privilegiado para unos cuantos. ¿A quién le sienta bien este nueva relación de poder?

Toda proporción guardada, pensemos en la información en tiempos de Covid-19. Raro fue aquél gobierno, de dudosa procedencia democrática, que informara puntualmente sobre la crisis. El número de muertos había que adivinarlo, por lo regular con fuentes internacionales; las “camas” en los hospitales se tenían que recalcular, entre las fuentes oficiales y los investigadores independientes. La fuente de información se volvió siempre parte de una incomodidad para el poder, en la que por lo general, “el poder” te consideraba un traidor si dudabas.

La posibilidad de comunicar el disenso, nuestras diferencias, es distinta a la libertad de expresión de los profesionales y de la ciudadanía. En una sociedad donde la sensación de inseguridad es cada vez más latente, la libre expresión es un “ave rara” en el pantano. El derecho a disentir se ha vuelto cada vez más un lujo.

Quizás por eso es cada vez más extraño sentirse atraído por una fuerza política opositora, porque están ocupados en sobrevivir o bien, porque no hay libertad que les interese más que la suya propia, de ahí la falta de representación hacia terceros.

Algo sabía Luis Enrique de esto, quien dijo: “ Y qué es lo que pasa, Humberto Millán y yo sólo escribimos de políticos, y ahora resulta que tampoco vamos a escribir de los políticos, ¿entonces de qué vamos a escribir los comunicadores sinaloenses?”, cuestionaba. (https://www.noroeste.com.mx/buen-vivir/yo-soy-el-que-sigue-luis-enrique-ramirez-CFNO373405) Quedaron (quedamos) atrapados en su propia telaraña.

Pienso en LER, pero también en los múltiples periodistas que he tenido la dicha de conocer a lo largo de los años. Pienso en los periodistas y trabajadores de la comunicación más connotados de mi estado y algunos del país, en quienes tienen una biografía que rebasa su historia, tanto como en aquellos jóvenes con amplia experiencia a pesar de su corta edad. A todos, mi total admiración y respeto.

Mi solidaridad con la familia de LER, con el gremio y con su casa, @ELDEBATE.

Que así sea.