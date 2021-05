La derecha no pierde oportunidad en tratar de llevar agua a su molino, así se aprovecha hasta de los actos más dolorosos, nos referimos al fatal accidente del Metro de la Ciudad de México, el 3 del presente mes, cuando vimos las imágenes en televisión del trágico accidente y nos conmovimos de las víctimas. Nadie debería querer sacar tajada política de las tragedias, sin embargo, vimos cómo actuaron los del prian ante el dolor de las familias por sus fallecidos, tratando de inducirlos en contra del gobierno; en su desesperación, no miden su atrabiliaria imprudencia, actuaron con una actitud carroñera completamente contumaz.

En condiciones lamentables, como las que señalamos, debería mediar la prudencia y el respeto al dolor ajeno. Pero, lo que presenciamos, es todo lo contrario y, en medio del dolor por la pérdida de vidas humanas, la derecha tratando de agenciarse votos, se mostró en su más ruin mezquindad. Por más que se rasga las vestiduras con su religiosidad, con sus acciones demuestra que está lejos de la verdadera compasión y del amor que se debe sentir por el prójimo, más en situaciones de sufrimiento o de pobreza en que se encuentra una buena parte de los mexicanos. Al contrario, la derecha siempre ha querido recortar el gasto social y ahora pregona en contra de la ayuda a los adultos mayores y contra las becas a los estudiantes y jóvenes aprendices.

Por más actos de contrición aparentes, en los mismísimos lugares donde se presentan las tragedias, con sus acciones mezquinas quedan al descubierto junto con su pensamiento profundamente conservador. Lo bueno es que la sociedad, el pueblo tiene bien identificadas esas prácticas de los conservadores, y en donde más se evidencian es en su actuación política, no dejan lugar a dudas sobre su militancia a favor de las minorías rapaces.

Los partidos que integran el prian en estos días están desatados, tergiversado las causas que provocaron el lamentable accidente en el Metro de la Cuidad de México, sueltan sin meditar siquiera una cauda de mentiras y lucubraciones como se le viene a la cabeza; en ello hay una inaudita irresponsabilidad. Como es su costumbre, sobre la escena misma de la tragedia, esparcen calumnias en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, quizás pensado que con esa estrategia manchan todas las acciones del gobierno.

Y jamás asumen la autocrítica y ahora al conservador, Mancera, jefe de la Ciudad de México al que le tocó reparar las anomalías de la Línea 12 del Metro, y que cuando la reinauguró dijo que “la seguridad del Metro está ahora garantizada”, esa derecha no lo toca ni con el pétalo de una crítica. Al contrario, no tardarán en otorgarle fuero para que no pague sus tropelías y lo arroparán con una diputación plurinominal.

El país está en un cambio democrático profundo, erradicando la corrupción de la vida pública del país y creando infraestructura como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas para repuntar la economía. Todo eso la derecha finge no darse cuenta y suelta sus críticas sin ton ni son. Lo bueno, insistimos, es que los ciudadanos no toman en cuenta sus falsedades, conocen de sobra la calaña de sus autores.

La derecha, se dice con mucha razón, está moralmente derrotada. En la elección que viene, el 6 de junio próximo, esta derecha de políticos no tiene asidero en el pueblo, que desdeña sus predicas políticas en toda la línea, porque no tiene un ápice de razón histórica ni moral, ya que durante el largo periodo que gobernó sumió a los habitantes de este país en el peor desastre de pobreza, llegó a niveles nunca vistos, ni qué decir de otros rubros de la vida nacional, como la seguridad, salud, educación, desempleo donde entregaron tendencias alarmantes, y si a estos les sumamos los millones de pobres producto directo de esos corruptos gobiernos durante su nefasto periodo entendemos por qué hay un rechazo popular a todo lo que huela a prian.

En el presente gobierno soplan vientos de libertad y justicia. La sociedad en general está despierta y no permitirá se vulneren las libertades alcanzadas, con esfuerzo inmarcesible, por lo que los cambios que se vienen concretando llegaron para quedarse. Esa es una firme determinación de los mexicanos.