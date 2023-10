david@bufetealvarez.com

Como consecuencia del amparo concedido, el servidor público que emitió las declaraciones injuriosas deberá disculparse con el ciudadano en la misma medida en que lo afectó, es decir, tendrá que convocar a una rueda de prensa y disculparse públicamente. Como quien dice, el Tribunal Colegiado les acaba de pintar una rayita a los servidores públicos, para que no la rebasen y no anden haciendo declaraciones a lo menso, que puedan afectar el derecho al honor y la dignidad de ciudadanos que, enfrentando un proceso penal, aún no han sido condenados.