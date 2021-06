En democracia no existen derrotas eternas ni victorias para siempre. Todos queremos que le vaya bien a Sinaloa. Hoy ganó el Dr. Rubén Rocha Moya, ganó Morena y le toca capitanear el barco.

Nadie lo habría hecho mejor. Mario Zamora actuó con generosidad a lo largo de 60 días y noches. Se entregó y no paró. Trabajó día y noche en la calle, se preparó para los debates, le apostó al presente y no se perdió en la posibilidad del mañana. No se dieron las cosas, pero nunca por falta de garra, corazón ni pasión. Mi mayor reconocimiento, al igual que a Wendy y sus tres hijos.

Si Mario y la Alianza lo hicieron tan bien, entonces ¿por qué el resultado fue adverso y de magnitudes desproporcionadas?

Antes de contestar esta interrogante, vale la pena detenerse en algunos por menores nacionales, trascendentes para el futuro inmediato nacional y de gran ayuda para entender el contexto sinaloense.

Primero, la elección intermedia puede ser vista como un vaso medio lleno o medio vacío. Si la queremos ver “medio llena”, Morena no logró la mayoría calificada (334 curules), pero se mantiene como la primera minoría (199 diputaciones). Para realizar modificaciones constitucionales necesita los votos de sus aliados, el Partido del Trabajo (38) y el Partido Verde (42), y todavía le faltan 55 votos en el Congreso de la Unión. Habrá que estar atentos al comportamiento del PRI, que cuenta con 70 espacios; no será Movimiento Ciudadano ni el PRD, quienes alcanzan apenas 25 y 15 curules, respectivamente, y el PAN es considerado como franco enemigo por Andrés Manuel.

Segundo, con todo y los amagues de la mañanera, con las intervenciones desde “el púlpito” presidencial, Morena pierde 14 millones de votos en el país con referencia al 2018. Ciertamente, López Obrador no estaba en la boleta, pero aun así es notorio el abandono del voto de la clase media.

Sobre las implicaciones inmediatas en el juego político del país, el poder se trasladó del Poder Legislativo a los estados. Morena ganó 11 gubernaturas, tenía siete, así que ahora gobernarán 18 entidades. Es posible considerar la federalización del poder presidencial. De aquí al 2024, todavía habrá elecciones en ocho estados. La oposición haría bien en poner atención a estos residuos de pluralidad, si no desea llegar a competir en la elección presidencial en contra de un partido dominante.

Ahora bien, si vemos el otro lado de la moneda, “un vaso medio vacío”, tendremos que anotar por lo menos dos puntos. Primero, a pesar de una marcada incapacidad de gobernar, Morena sigue teniendo el respaldo de una base electoral solida. De los 300 distritos de mayoría, 66 por ciento los ganó Morena solamente por “la marca”.

De hecho, la Alianza no logró ganar ninguna gubernatura, habrá que seguir escudriñado las razones del “por qué”. El PAN, “apostando por sí mismo”, ganó en Querétaro y Chihuahua; se equivocaron en San Luis al dejar ir a Xavier Nava y también en Campeche, pues su ex Alcalde optó por irse con Movimiento Ciudadano y se quedó muy cerca de alcanzar la victoria. Por su parte, el PRI perdió en las siete entidades donde gobernaba, algunas con gobernantes calificados como los mejores del país, pienso de manera particular en Sinaloa y Sonora.

Segundo, la oposición no termina por asimilar las razones del ascenso de Morena y, si ya lo hizo, entonces no ha sabido presentarse ante ciertas realidades, mucho menos presentar alternativa alguna. Su mejor referente es el pasado, mismo que fue calificado en las urnas en el 2018 de manera abrumadora. Me limito a un ejemplo. Considero una victoria cultural de López Obrador el posicionar la desigualdad social y la corrupción desde el poder en el México del Siglo 21 como un mal de nuestro tiempo. ¿Quién está en contra de ello? Entonces, hablemos de salarios y empleos dignos, no de inversión ni de certeza jurídica. AMLO ganó la narrativa y la oposición todavía no encuentra cómo comportarse frente a ello, en todo caso el electorado no los ve ni los siente.

La narrativa forma parte de la convocatoria y ésta se ubica en el origen del quehacer político. Hacer política es convocar. Antes del 6 de junio en Sinaloa, ¿de qué se trataba la convocatoria? O bien, ¿qué estaba en juego en esta elección? Más allá de “la sobrevivencia propia de una clase política”, ¿qué se jugaban los sinaloenses? Lo que haya sido, no quedó claro para el pescador, la madre de familia, los jóvenes, el agricultor y otros tantos. La ausencia de una convocatoria es el punto de partido, lo demás son consecuencias.

Una lección debe quedar clara: si no hay alternativa, no habrá alternancia; y la alternativa hasta hoy presentada, se parece demasiado al pasado.

Mucho se ha hablado sobre el operativo del día “D” y sobre la falla de las encuestadoras. Las encuestas son una fotografía de ese momento, nada más, no miden lo sucedido en el terreno. Apenas quien estuvo ahí podría hablar sobre lo acontecido; en todo caso, está en el interés de los sinaloenses tenerlo claro, por una sola razón: dime cómo llegas y te diré cómo puedes gobernar.

El fenómeno de concentración de poder que se avecina es de pronóstico reservado, y no me refiero únicamente al Poder Ejecutivo y Legislativo. Ya hablaremos de ello en otro momento.

En democracia no existen derrotas eternas ni victorias para siempre. Todos queremos que le vaya bien a Sinaloa. Hoy ganó el Dr. Rubén Rocha Moya, ganó Morena y le toca capitanear el barco. La mejor forma de ayudarle es, desde nuestra trinchera, sumar esfuerzos para equilibrar el buque.

Que así sea.