Este término (hoy tan mencionado debido al caso del atentado contra Ciro Gómez Leyva) siempre me ha parecido un oxímoron. ¿Cómo puede ser “intelectual” un tipo dedicado a armar maldosidades? En fin, entiendo que es un concepto del derecho penal.

Intelectuales del Siglo 20

Los líderes de algunos de los más importantes movimientos revolucionarios y descolonizadores del Siglo 20, eran ellos mismos intelectuales (Lenin, Gandhi, Mao Zedong).

Los intelectuales se enfrentaron a una elección problemática: mantener la pureza de su pensamiento cayendo en el elitismo (Juan Ramón Jiménez: a la minoría, siempre), o buscar la proyección social de su trabajo (Blas de Otero: a la inmensa mayoría) lo que supone en muchos casos implicarse en la cultura de masas y los nuevos medios de comunicación, es decir, en la mediática. Según McLuhan el medio es el mensaje (the medium is the message, 1964); según Andy Warhol, todos tendremos opción a gozar o sufrir de nuestros quince minutos de fama (In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes, 1968). Umberto Eco expresó el problema como una contradicción esencial entre apocalípticos e integrados (1965).

La amenaza al estrato de nuestros intelectuales y a la libertad de pensamiento, y la decadencia de la cultura en la sociedad de masas son los temas de algunos libros muy leídos, como los de José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas (1933); Julien Benda, La Trahison des clercs [La traición de los intelectuales] y Johan Huizinga In the Shadow of Twomorrow [Entre las sombras del mañana]. Tocan puntos esenciales de peligro en el desarrollo de la sociedad moderna. No obstante, en puntos decisivos, la carencia de un genuino análisis sociológico les impide ir más allá de las lamentaciones de los académicos [scholars].

El realineamiento que produjo la Segunda Guerra Mundial, y la victoria de los aliados en 1945, supuso la depuración de los intelectuales filofascistas, con alguna sonora polémica (las palabras matan). La Guerra Fría determinó una nueva y distinta división del mundo en dos bloques, y con él de los intelectuales. La reflexión sobre los horrores pasados (especialmente el Holocausto) y los presentes (amenaza nuclear -Manifiesto Russell-Einstein, 1955-, guerra de Corea, guerra de Vietnam) permitieron a Albert Camusbautizarla como la era del miedo (Fromm acuñó la expresión miedo a la libertad -1941-).

De la centralidad del propio concepto de “intelectual” en la reflexión de los “intelectuales” es muestra la publicación de la obra de Sartre Plaidoyer pour les intellectuels (”En defensa de los intelectuales”, 1972), uno de los “padres” del 68, contestado por uno de los “hijos” del 68, Bernard-Henri Lévy, con Eloge des intellectuels (”Elogio de los intelectuales”, 1987); un juego parafrástico similar al que en el Siglo 19 hicieron Proudhony Marxcon Filosofía de la miseria y Miseria de la filosofía (1847). A su vez, Levy y Michel Houellebecq utilizaron el ágil medio del correo electrónico para lo que antes se producía más pausadamente mediante el intercambio epistolar (Ennemis publics, 2008).

En Alemania tuvo especial trascendencia la denominada “polémica de los historiadores” de la década de los ochenta (previa a la reunificación alemana de 1989) desencadenada por el intercambio de opiniones entre el filósofo Jürgen Habermas (que sostenía la presencia constante del nazismo) e historiadores como Ernst Nolte y Joachim Fest (quienes pretendían tomar distancia frente a “ese pasado que no pasa” analizando cuestiones tan espinosas como el Holocausto desde una perspectiva que a sus oponentes parecía casi justificadora, equiparando nazismo y comunismo).

La desaparición del bloque soviético a partir de la caída del muro de Berlín (1989) dio lugar a contradictorios pronósticos, entre los que destacaron una visión hegeliana de “final de la historia”, con el triunfo definitivo de la democracia liberal (El fin de la Historia y el último hombre de Fukuyama, 1992); y una visión conflictual, en la que Occidente se enfrentaba a múltiples retos que habrían de resolverse violentamente (el Choque de civilizaciones de Huntington, 1993).