La firma Azteca Lighting está hoy en la disyuntiva de regresarle al Gobierno de Mazatlán los 60 millones de pesos que Benítez Torres le dio como enganche de los 400 millones de pesos comprometidos, apoyando así a que se resuelva con atenuantes uno de los juicios que enfrenta el ex munícipe, o bien negarse a reembolsar tal cantidad lo cual hundiría al ex Alcalde porque sobre éste recaería la obligación de pagar ese dinero.

Lo trascendente es que los sinaloenses ya no se chupan el dedo y que crecen en lo referente a demandar cuentas claras. En Mazatlán a la acción social, guiada por organismos cívicos, le corresponde el mérito de tener al ex Alcalde Benítez sentado en el banquillo de los acusados, una conquista ciudadana que en su momento fue considerada imposible de alcanzar. E independientemente de lo que resulte del juicio penal y de la sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa, queda abierta la brecha por la que deban llegar a los juzgados los que insistan en seguir engañando a la gente.

Juicios de nunca acabar

Aprovechando la ganga de los aplazamientos de las audiencias judiciales, a Jesús Estrada Ferreiro se le difirió hasta el próximo 1 de diciembre la continuación del proceso por el caso del arrendamiento irregular de 40 camiones recolectores de basura. Y para no variar, los defensores de oficio asignados como abogados del ex Alcalde de Culiacán alegaron no tener acceso a los 54 tomos con 28 mil 925 fojas que integran el expediente. ¿Entonces por qué el Poder Judicial no les patrocina un curso de técnica de lectura rápida a los equipos jurídicos de los servidores públicos que en Sinaloa han sido puestos a disposición de la justicia?