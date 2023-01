No debemos olvidar que los balances perfectos de la vida no existen, sólo nos acercamos más, o menos, a las metas y utopías que nos propusimos... Lo que pocas veces nos queda claro, es que debemos dedicar grandes espacios para la gratitud.

Al hacer el balance del año que terminó es frecuente que seamos presa del pesimismo y de la frustración, al ver que hay muchos renglones de nuestra vida que no fueron escritos con el bolígrafo requerido, ni en la página y el momento que les correspondía.

Pero, más que desalentarnos deberíamos llenarnos de confianza y de esperanza. Si no logramos alcanzar todos los objetivos, el nuevo año nos debe servir para retomar el camino, los objetivos y las tareas que abandonamos a destiempo.

Por otra parte, no debemos olvidar que los balances perfectos de la vida no existen, sólo nos acercamos más, o menos, a las metas y utopías que nos propusimos.

Lo que pocas veces nos queda claro, es que debemos dedicar grandes espacios para la gratitud. Por lo general, nunca agradecemos lo suficiente, pues nos centramos mucho más en los aspectos negativos, en los objetivos que no se lograron conseguir. Sin embargo, es muy importante que también seamos agradecidos por lo que se logró capitalizar, para no derrapar por la cuneta de la depresión y el desaliento.

Efrén de Siria, quien fue un reconocido diácono y poeta del siglo IV de nuestra era, expresó: “Alégrate por lo que has alcanzado sin entristecerte por lo que te queda por alcanzar. El sediento se alegra cuando bebe y no se entristece porque no puede agotar la fuente”.

Continuando con el símil, invitó a realizar una acción de gracias: “La fuente ha de vencer tu sed, pero tu sed no ha de agotar la fuente. Da gracias por lo que has recibido y no te entristezcas por la abundancia sobrante. Lo que has recibido y conseguido es tu parte, lo que ha quedado es tu herencia”.

¿Qué privilegio en el balance final? ¿Me motivo, aliento e impulso?