Mientras los esfuerzos diplomáticos no logran los frutos esperados, cientos de mexicanos siguen en Israel, país que se mantiene en alerta máxima ante las amenazas de más ataques a su población civil.

Desde la Franja de Gaza, la voz desesperada de la sinaloense Bárbara Lango se hace eco entre explosiones y sonidos de metrallas, la anestesióloga mexicana se encuentra atrapada en zona de guerra a merced de dos fuegos: los de la resistencia terrorista del grupo Hamás y la del ejército israelí que descarga fuego contra los “enclaves estratégicos” donde, supuestamente, se ocultan militantes del grupo extremista musulmán que hace varios días perpetraron uno de los ataques más letales en la historia del conflicto.

La situación en Oriente Medio es complicada, el Estado de Israel no tiene una disputa formal contra el Estado Palestino, la guerra es contra los grupos radicales que tiene ocupadas posiciones particulares en la frontera entre las dos naciones. El golpe de los misiles ha obligado al desplazamiento forzado de civiles y sus familias al interior de la ciudad de Gaza y al resto del territorio palestino, uno de los espacios más densamente poblado del orbe.

Los movilizados han encontrado refugio en escuelas y hospitales, sitios que la cruenta guerra no ha respetado. Hace unos días, el mundo se aterrorizaba con la noticia de la muerte de más de 500 civiles, incluidos niñas, niños, mujeres y ancianos que se resguardaban en el hospital de Al-ahli, operado por la iglesia anglicana. Las autoridades palestinas reclaman a Israel el ataque, mientras que las autoridades israelitas aseguran que fueron misiles con cargas de explosivos lanzados por los propios grupos terroristas que impactaron en “el lugar equivocado”.

A la guerra de declaraciones se suma el enérgico, pero infructuoso, extrañamiento que hace la Organización de las Naciones Unidas, para “abrir con urgencia” un corredor humanitario que provea a la población civil de alimentos, agua, atención médica y suministros vitales que garanticen los derechos humanos de todas las personas en las zonas de conflicto, particularmente en Gaza y Rafah, la frontera al norte del Sinaí en Egipto.

El cruce fronterizo del Sinaí ha concentrado a decenas de miles de personas que buscan abandonar las tierras tomadas por Hamas. “La última esperanza de vida” está en esa valla de 12.8 km que separa dos naciones. En El Cairo están en negociaciones para habilitar el corredor humanitario, pero estos diálogos se han detenido ante el temor del Gobierno egipcio por la infiltración de combatientes a su territorio o en convertirse en blanco de ataques de los grupos extremistas.

Abdel Fattah, Presidente de Egipto, afirma que su nación trabaja para lograr un paso seguro a los desplazados y “garantizar la paz y la seguridad de manera que no nos cueste mucho”. En referencia a las implicaciones sociales y económicas que un éxodo masivo de palestinos traería al permitirse el ingreso a su territorio nacional.

“Papá, no te preocupes, estoy con una familia que me quiere mucho... Nuestro consuelo es que, si nos matan, nos van a matar a todos y vamos a morir todos juntos”, escribió con admirable serenidad y entereza la doctora sinaloense que ha conmovido al País entero al darle un rostro, nombre y apellido a un conflicto que, en esta globalidad, no es tan lejano como parece. Bárbara alza la voz exigiendo ayuda humanitaria para que se evite una desgracia mundial de magnitudes inimaginables. Pedimos por ti y todas las inocentes víctimas de esta guerra sin sentido. Luego le seguimos...