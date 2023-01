El extremo sur de Sinaloa está urgido de proyectos de desarrollo ambiciosos y un CIP de nuevo tipo puede ser el eje de ellos. A la vez es importante decir que los hoteleros de Mazatlán no deben ver a un CIP que ofrecería turismo de naturaleza y plenamente sustentable como una competencia que les arrebataría mercado sino como un complemento de un corredor turístico enriquecido en la zona sur. Una nueva propuesta turística sería clave para recuperar turismo extranjero de altos ingresos para Sinaloa que hasta principios de la década de los 80 llegaba masivamente a Mazatlán.

En los últimos días no se han escuchado buenas noticias en Sinaloa, pero el Gobernador Rocha Moya nos ha dado una que, de concretarse, será estupenda: se relanza el proyecto turístico del CIP-Playa Espíritu, en Escuinapa. Igualmente, en Culiacán dan la buena nueva de que se abren las puertas del Hotel Marriot, el primero de 5 estrellas en la capital del estado. Al día siguiente en Mazatlán un grupo de hoteleros anuncia que se impulsa el plan “Los Grandes de Mazatlán” para promocionar más intensamente el principal destino turístico de Sinaloa.

En contraste con lo anterior, en su comparecencia ante el Congreso del Estado, “El Químico” Benítez fue severamente criticado, a veces con fundamentos, cuando le espetan sobre el manejo del impuesto al hospedaje, y en otras impugnado gratuitamente, cuando le reclaman el bajo número de turistas extranjeros o el menor arribo de cruceros a Mazatlán, porque en estos dos rubros las estadísticas han sido así o peores por lo menos los últimos 25 años y no tan solo en lo que va del actual gobierno

El Dr. Rocha Moya, después de una reunión con el director de Fonatur, a la que asistieron otros gobernadores, informó, aunque no adelantó una idea específica, de que el abandonado Centro Integralmente Planificado Playa Espíritu, el cual se presentó en 2008 bajo la presidencia de Felipe Calderón, sería nuevamente ofertado.

Para lo anterior, sería deseable que tanto la Secretaría de Turismo estatal y la Secretaría de Economía se acercaran a la representación local de Fonatur, así como a la Universidad Tecnológica de Escuinapa (UTESC) para que las consulten sobre los intentos fallidos de comercializar el CIP-PE. Si se intenta nuevamente ofertar ese proyecto es fundamental saber por qué se fracasó con la idea original. Y a la vez es conveniente que se acerquen a la UTESC para que les den a conocer las minutas y documentos que se recogieron de al menos dos foros que ahí se llevaron a cabo con la participación de investigadores de turismo, el director local de Fonatur, especialistas en medio ambiente y empresarios locales.

Es evidente que el proyecto original de Felipe Calderón era totalmente inviable, muestra de ello es que ningún empresario se decidió a invertir ahí durante dos sexenios. Su gigantismo era absurdo, sin condiciones ambientales para acogerlo. Es por ello que en los foros señalados se proponían modelos turísticos sustentables, a una escala mucho menor, de bajo impacto ambiental y alta rentabilidad. Si con el Dr. Rocha Moya se logra concretar un CIP remodelado los beneficios para Escuinapa, Rosario e incluso para Mazatlán serían enormes. A corto ya se presenta una oportunidad de replanteamiento si ahí se establece un campamento -propuesto por un empresario californiano- para observar el elipse total de sol que acontecerá en abril de 2024.

El extremo sur de Sinaloa está urgido de proyectos de desarrollo ambiciosos y un CIP de nuevo tipo puede ser el eje de ellos. A la vez es importante decir que los hoteleros de Mazatlán no deben ver a un CIP que ofrecería turismo de naturaleza y plenamente sustentable como una competencia que les arrebataría mercado sino como un complemento de un corredor turístico enriquecido en la zona sur. Una nueva propuesta turística sería clave para recuperar turismo extranjero de altos ingresos para Sinaloa que hasta principios de la década de los 80 llegaba masivamente a Mazatlán.

Hablando de turismo estadounidense, este llegó a ser superior al 50 por ciento del total a mediados de los setenta, pero con el crecimiento de Puerto Vallarta, el surgimiento de Cancún y posteriormente de Cabo San Lucas y San José del Cabo, aunado a la ausencia de renovación de Mazatlán, nuestro puerto decayó notablemente a lo largo de casi tres décadas, incluso su turismo foráneo llegó a descender hasta el 15 por ciento. Y Mazatlán nunca ha sido primer lugar en arribo de cruceros en México, ni siquiera unos de los tres primeros, así que el Diputado Rocha Zazueta tendría que precisar sus críticas. Lo que sí es un reclamo válido es que tanto Benítez como la anterior secretaria Rosario Torres tendrían que informar con precisión en qué se gastó lo recaudado por el impuesto al hospedaje en 2022.

Con la oferta de un Marriot de 5 estrellas Culiacán estará en condiciones de atraer turismo de negocios y convenciones de alto nivel económico, siempre y cuando su imagen de ciudad violenta sea superada. La capital del estado, además del turismo de negocios y convenciones puede convertirse en una sede de congresos científicos y deportivos constantes aprovechando la amplia gama de universidades y centros de investigación, así como ser productora de deportistas exitosos a nivel nacional e internacional. Esto, aunado a la rica gastronomía que ofrece la ciudad, donde destacan restaurantes de alto nivel, pueden proyectar a la capital a mayores alturas turísticas, fomentado, de paso, una percepción mucho más positiva.

Habrá que decir que si Sinaloa en 2022 logró una buena recuperación turística poco tiene que ver la Secretaría de Turismo estatal. En realidad, es mérito de hoteleros, restauranteros y promotores turísticos. La secretaría no tiene que presumir logros que no le corresponden.

Al mismo tiempo que contemplamos escenarios potencialmente favorables en materia turística nos preguntamos hasta cuándo sostendrán al ex Alcalde de Mazatlán en ese cargo. Políticamente está perjudicando los niveles de aprobación del Gobernador y la ciudadanía en general no lo quiere, al contrario, demanda castigo. Los cargos son múltiples, pero se sospecha que alguna mano bendita seguirá protegiendo a “El Químico”. Quizá por eso la novela que ha escrito Fernando Alarriba, escritor mazatleco, de un personaje que se parece mucho al enjuiciado no termina de salir del horno. ¿Cuál será su final?