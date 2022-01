Buenos deseos 2022

Empezamos con nuestro Presidente, deseo que le vaya bien (bien no es lo mismo que mantenga altos niveles de aprobación) porque al irle bien a un Presidente debería de irle bien al País, será cuestión de definir qué se entiende por bien...

Un gusto estar nuevamente con Usted después de haber descansado la semana pasada, al igual que muchas otras personas antes que yo, le deseo que este teniendo un muy feliz año, que sus propósitos los cumpla, que tenga (tengamos) salud y que durante el año viva muchos bellos momentos. Si Usted me hace el favor de leerme recordará que el primer Ágora Ciudadano del año es uno en donde le manifiesto diversos deseos que espero se cumplan durante el transcurso del año y en este 2022 no es la excepción, así que comenzamos.

Empezamos con nuestro Presidente, deseo que le vaya bien (bien no es lo mismo que mantenga altos niveles de aprobación) porque al irle bien a un Presidente debería de irle bien al País, será cuestión de definir qué se entiende por bien, y para no dejarlo a interpretación, trataré de ser preciso y breve: deseo que la violencia que ha aumentado considerablemente disminuya, que la polarización que se da en nuestro País y la cual es promovida ampliamente por él cese, que entendamos que todos estamos dentro de un mismo barco y que para que nosotros como sociedad avancemos necesitamos trabajar en equipo. Y aprovechando que son buenos deseos, que vacune también a menores de 14 años y pronto.

Al Poder Legislativo Federal. Que revisen por favor las leyes que se están aprobando, ya que al parecer no todos los legisladores están muy bien preparados. (Este es un deseo permanente)

Al Poder Judicial. Que actúen de manera independiente, conforme a nuestras leyes y tratados internacionales, siempre privilegiando los derechos humanos. Por cierto, la SCJN se encuentra estrenando Ministra, la académica, escritora, profesora, abogada y política mexicana (hasta el 2018 perteneció a Morena) Loretta Ortiz Ahlf. Y si volteamos a ver el Poder Judicial estatal, es decir el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, se encuentra estrenando Presidente, Jesús Iván Chávez Rangel, quien es egresado de la UAS, cuenta con Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la ELDS, así como cursos de postgrado en el extranjero.

Nuestro Gobernador, que inicia ahora sí su primer año (calendario) en funciones, que dentro de sus atribuciones logre la disminución de la violencia en nuestro Estado y que se respete el Estado de Derecho, debo de decir que se encuentra en una posición muy favorable, ya que como lo hemos señalado con anterioridad, los partidos que lanzaron su candidatura lograron muy buenos resultados, por lo que las iniciativas que mande a la Cámara de Diputados seguramente serán aprobadas, y en teoría puede tener buena relación con los ayuntamientos de nuestro estado.

Al INE, que tanto trabajo ha llevado en su construcción e independencia, le deseo que se mantenga independiente, que se respeten sus atribuciones y que la ciudadanía comprenda los riesgos de que se ataque una institución tan relevante para la vida política de nuestro País y procede a defenderla. ¿Por qué digo esto?, se preguntará. Recuerde que se le inició una investigación penal a los consejeros del INE, Lorenzo Córdova, Daniel Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz, Beatriz Claudia Zavala y Ciro Murayama, así como al secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Medina, esto derivado de la denuncia penal presentada por el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna. Qué curioso, note cómo antes de iniciarse investigación en contra de algún ex Presidente, a pesar de haberse promovido durante mucho tiempo (y haberse erogado recurso) para hacer una “consulta” con dicha finalidad, se le investiga a consejeros del INE y secretario ejecutivo del mismo por haber suspendido el proceso de la consulta de revocación de mandato.

Un último deseo muy especial (que ya he repetido en otros años) ya que nos involucra a todos y especialmente a quienes no ostentamos ningún cargo en dependencia alguna, me refiero a la ciudadanía, a Usted que está leyendo esto, a sus hijos, vecinos, hermanos. Deseo que nos demos cuenta de que nosotros podemos hacer un cambio sustancial, sé que algunas cosas no podremos lograrlas solo con desearlas, pero me refiero a esas cosas que sí pueden cambiar, el “ponga la basura en su lugar”, el no ofrecer mordidas, el no pasarse el semáforo en rojo (sin importar la prisa que tenga), el “si toma no maneje” (no importa si solo se tomó algunas), el no exceder los límites de velocidad, etc. Como todo cambio, puede ser difícil al principio, pero vamos intentándolo.

No sé si Usted haya tenido visitas en estas fechas, si las tuvo seguramente se quedaron enamoradas de nuestro estado, y es entendible, hay tantas cosas por las cuales uno se enamora de Sinaloa, pero hay unas que hacen que la gente se desenamore, fíjese en la cantidad de basura que hay en las calles. En su día a día observe las calles por donde transita y le aseguro que encontrará basura tirada: si puede, recójala; si no puede, no genere más; lleve consigo una bolsa y en el momento adecuado tire dicha bolsa al cesto. No todo está en el actuar de Gobierno.

PD 1. Quienes no empiezan muy bien el año es Emilio Lozoya y su madre, ya que la FGR solicita 39 años de prisión para el primero y 25 años para la segunda.

PD 2. ¿Que tienen en Común los secretarios de Obras Públicas, Turismo, Agricultura, Educación Pública y la Fiscal del Estado? Todos tienen Covid, no deje de cuidarse.