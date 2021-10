Ya que el gobierno municipal no hace nada, por cómplice, por intereses políticos o por negligentes, nos toca a los ciudadanos, de nuevo, sacar el buey de la barranca y ponerle solución a lo que ya se ha vuelto una pesadilla para los mazatlecos.

Me refiero a la contaminación ambiental por el ruido, generada sobre todo por el transporte público de pasajeros conocidos como “aurigas” y “pulmonías”.

Todos sabemos de lo que estoy hablando, pues es un hecho notorio que circulan por zonas de la ciudad, sobre todo el malecón, con el volumen de sus equipos de sonido a todo lo que da, como si fueran discotecas o antros rodantes (a veces lo son).

Los años pasan, las quejas ciudadanas se acumulan y no hay autoridad municipal que se atreva a meterlos en cintura.

¿Sabía usted que tienen prohibido llevar el volumen de sus equipos de sonido a más de 63 decibeles?

¿Sabía que tienen prohibido usar equipos de sonido después de las 10:00 pm y antes de las 11:00 am?

¿Sabía que están obligados a bajar el sonido cuando circulan por hospitales, zonas habitacionales y oficinas de gobierno, entre otros sitios?

Estas y otras obligaciones están señaladas en un flamante reglamento municipal que se acaba de estrenar en marzo de este año y que obviamente las “aurigas” y “pulmonías” no respetan, ni las autoridades municipales hacen algo para que se cumpla.

Dijeran por ahí, así cómo. De nada sirve la ley si las autoridades obligadas a que se cumpla se hacen de la vista gorda y toleran que se viole.

No cumplir un deber impuesto a un servidor público por una ley, también es corrupción, porque entonces están recibiendo un sueldo por no hacer su trabajo. Es decir, nos están robando porque les pagamos y no trabajan.

Pero bueno, como dice el título de esta colaboración, si está cansado del ruido y harto de que las autoridades municipales no hagan su trabajo, por favor manténgase atento a esta colaboración porque le tendremos noticias.

Le avisaremos cuando puede sumarse a estrategias legales que se pondrán en marcha para frenar la contaminación ambiental por ruido a que me vengo refiriendo.

No le costará nada y podrá demostrar que, así como hay ciudadanos apáticos, también hay ciudadanos con un alto sentido de conciencia social y que están dispuestos a llevar a tribunales al gobierno municipal y a los generadores de la contaminación por ruido.

Poco a poco debemos ir construyendo ciudadanía y dejar de permitir que los zánganos que viven de nuestros impuestos estén cómodamente sentados en el palacio municipal sin hacer nada y, lo peor, robando y haciendo negocios con sus familiares y cuates.