Capacidad de carga turística de la Isla de Venados

En días recientes autoridades federales han considerado suspender, al menos temporalmente, las visitas a la Isla de Venados en Mazatlán; mejor conocida como la “Isla del medio”. No es la primera vez que áreas naturales protegidas tienen que suspender las visitas recreativas debido al deterioro ambiental que sufren. Ya lo han hecho antes en las Islas Marietas, en el vecino estado de Nayarit.

Sin embargo, creo que una medida de esta naturaleza, no sería necesaria si se calcula la capacidad de carga, y se establecen reglamentos de visita.

La capacidad de carga turística se refiere al número máximo de visitantes que un área puede recibir, manteniendo pocos impactos negativos sobre los recursos y al mismo tiempo altos niveles de satisfacción en los visitantes.

Existe una metodología que ha sido aplicada por Manuel Cifuentes en las Islas Galápagos, Ecuador y en la reserva ecológica Caraca en Costa Rica, misma que ha servido de base para múltiples mediciones de capacidad de carga en destinos turísticos naturales y culturales. Cifuentes utilizó una fórmula que considera el tamaño del lugar, el tiempo que el lugar permanece abierto y el espacio ocupado ideal para cada visitante.

La metodología ha sido replicada en España, donde las playas tienen una alta presión turística en verano. Por ejemplo, un estudio hecho en la Isla de Menorca en Canarias, se calculó la capacidad de carga en 15 metros cuadrados por persona.

Otros investigadores que han hecho mediciones de capacidad de carga (como el de Ruschmann y colegas) han establecido el área de 15 metros cuadrados por visitante para áreas naturales, pues se trata de un área de confort que permite mantener la calidad de experiencia de los visitantes.

En México se han hecho este tipo de cálculos en áreas protegidas como en Cabo Pulmo, Baja California Sur y en La Tovara, Nayarit. En base a esos estudios se identificaron cuáles eran las principales fuentes de afectación de los corales y manglares, y se tomaron medidas de protección, capacitación y mejoramiento turístico.

En el mismo estado de Nayarit, Ana Luisa López hizo un cálculo para las Islas Marietas, donde, tomando en cuenta el tiempo que dura cada visitante en las islas, el área de la playa y las horas disponibles de visita, se estimó que para mantener su sostenibilidad tendría que recibir sólo a 420 personas, para tener un espacio de 15 metros cuadrados por visitante, al igual que en Menorca, España.

Volviendo a Mazatlán, Sinaloa, la Isla de Venados mide 1.8 kms de largo por 700 metros en su parte más ancha. Pero puesto que la mayor parte de los visitantes a la isla se concentra en la playa, hice un cálculo tomando en cuenta la dimensión de ésta, que es de 100 metros de largo por 50 metros en su parte más ancha, haciéndose más angosta en el lado sur. Utilizando la aplicación de google maps, estimamos que su playa tiene una dimensión de 3 mil metros cuadrados.

Utilizando la metodología citada arriba, y tomando en cuenta que esta isla comparte muchas de las características con los casos estudiados, tenemos que, para que la Isla de Venados, si mis cálculos son correctos, el aforo máximo debe ser de 200 visitantes a la vez. Número de visitas que en los días de fin de semana y vacaciones es superado.

Mantener este aforo máximo, además de cuidar el ambiente, permitiría también mantener la percepción positiva de la experiencia vivida por el visitante, lo que se conoce como capacidad de carga psico-social.

Ahora bien, los cálculos de capacidad de carga son relativos, pues habrá visitantes que cuidan más que otros el área visitada. Para esto habrá que establecer políticas de uso para los visitantes.

De acuerdo a múltiples visitas empíricas que he hecho a la Isla de Venados, me he dado cuenta que los residuos que más dejan los visitantes son plásticos y vidrios. En un futuro será necesario prohibir a los visitantes el uso de estos materiales. También será necesario controlar la contaminación auditiva, pues muchas embarcaciones y visitantes usan bocinas con altos niveles de volumen. Así como prohibir campamentos en el área.

Es cuanto...