“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo”._ Nelson Mandela

La educación formal ofrecida por la empresa a los trabajadores y trabajadoras se convierte en una medida para crecer y retener a los empleados para así poder retener la fuerza de trabajo.

El País vive una situación especial por motivos de la relocalización de empresas y esto abona a que el desempleo no sólo sea bajo en el País, 3 por ciento al cierre del año 2022, sino que existe adicionalmente una dificultad en el norte para conseguir trabajadores para tareas varias.

Pugnan por mejorar los salarios y ni así es o ha sido suficiente para retener a los empleados y al mismo tiempo los patrones se pelean la poca disponibilidad de la fuerza laboral.

Así las cosas, se han llevado a cabo varias acciones para que las personas puedan permanecer ocupadas y los trabajadores y las empresas puedan seguir operando a ritmos prepandemia.

Por un lado, las casas de migrantes han sido una salida interesante para algunos de los negocios, por lo menos en servicios, una vez que éstos logran regularizar sus papeles, después de llegar de los países del sur.

Por otro lado, agricultores, mineros y constructores promueven que sigan llegando o trayendo gente de algunos estados del país por temporadas, cuando éstos han terminado de labrar sus tierras o cosechar las mismas en su lugar de origen.

No obstante lo anterior, la situación no está del todo resuelta y es o sería muy interesante poder mantener o incursionar a más mujeres en los puestos de trabajo. Para ello se requiere de capacitación o actualización, y es ahí en donde el reto del vínculo con las universidades y centros de actualizaciones alterno deben estar al día en estas nuevas habilidades laborales que hoy están a la vista en el mundo para cerrar la brecha: 1. Digital y 2. Con habilidades blandas.

Para que todo lo anterior suceda, se requiere poder resolver el tema de cuidados y para ello debe existir un nuevo modelo, más cercano al trabajo y más flexible en horarios (nueva ley de trabajo en casa por ejemplo).

En otras empresas, como las de transporte, ya han innovado en actividades para la familia o esposa, con tal de poder buscar la lealtad del trabajador.

De no hacer estas alianzas entre las empresas, los trabajadores y la academia, no sólo no se podrá estar a la altura de las circunstancias sino que sería más difícil retener a los trabajadores, ante la gran demanda de los mismos.