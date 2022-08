Carta al modesto viajero

Mazatlán es de todos. Repudiemos a los engreídos. Dejemos las puertas de nuestras casas abiertas, y ofrezcamos un vaso con agua a los modestos viajeros para que se refresquen de amabilidad. Que el turismo no se convierta en un pretexto para la discriminación.

Ahora que está a punto de finalizar el periodo vacacional, me dio por recordar la forma en que en mi adolescencia gastaba los días de verano. Así me vino a la mente aquella ocasión en la que, aburrido del largo periodo sin escuela, conseguí un trabajo promocionando paseos en catamarán.

En aquel tiempo la embarcación más popular para hacer recorridos por la bahía, era el famoso Yate Fiesta. Y aunque a muchos turistas les gustaba el itinerario que les ofrecía, a mí eso de estar todo el día en el mar no me parecía una actividad tan llamativa.

Pensaba que antes había otras mil cosas por hacer en tierra firme. Especialmente me atraían los encantos de los barrios del centro. Andando a pie conocí muchos de sus rincones. Me daba curiosidad asaltar los edificios abandonados, como si fuera un arqueólogo forajido rescatando historias destinadas a perderse.

Alguna ocasión me tocó husmear en una casa pintada de azul y blanco, y en su interior había montones de arena de mar formando dunas de un metro de altura, que se podían caminar para atravesar las habitaciones hasta salir a un patio largo, lleno de hojas secas de palma que crujían con las pisadas.

Mi fascinación por Mazatlán me llevó a investigar sus leyendas, y entusiasmado narraba a mis clientes anécdotas de piratas, asedios, cañones, filibusteros y antiguos carnavales con fiestas de gala y salones de baile. También les contaba que la mejor fecha para venir a conocer la ciudad no era en verano, sino en los meses templados de octubre y noviembre, ya luego de la última gran lluvia que amansa el calor y lo despide hasta el año que viene.

Una mañana en la que apenas acomodaba mis cosas para trabajar, llegó una familia de clase acomodada al mirador que tenía yo como punto de venta sobre el Paseo del Centenario. El señor que los acompañaba me dijo que venían de Jalisco, y luego de un rato de plática me confesó, con un dejo de arrogancia, que a Mazatlán le faltaba mucho para ser un destino importante, y que, habiendo estado en otros lugares, como Los Cabos, Cancún y Vallarta, él no entendía qué tenía de bonito esta ciudad donde solo había playas para gente pobre.

No supe qué contestarle. Traté, pero no encontré palabras para reparar mi orgullo. Incluso llegué a creer que tenía algo de razón. Duré algunos años en recobrar mi mente colonizada. Por algún tiempo estuve dispuesto a aceptar que hay ciudades que son mejores que otras solo por el tipo de gente que las visita. Afortunadamente he sacudido mi cordura de todo rastro de clasismo.

Para caminar descalzo, no hay nada mejor que pisar el suelo y la sal de las banquetas mojadas de Playa Norte, en donde abunda un olor a basura fermentada entre latas de cerveza desperdigadas. Gente morena, sudada y de tatuajes cenizos alegran las tardes, junto a bañistas en mezclilla que denuncian su procedencia, cantando a gozo El día que yo me muera.

Hoy de nuevo aparecen los que se avergüenzan. Quisieran una ciudad exclusiva, cobrar propinas en dólares y poner frontera a quienes solo les alcanza para cenar en taquerías y emborracharse en la playa frente a una palapa marisquera. Pero Mazatlán es de todos. Repudiemos a los engreídos. Dejemos las puertas de nuestras casas abiertas, y ofrezcamos un vaso con agua a los modestos viajeros para que se refresquen de amabilidad. Que el turismo no se convierta en un pretexto para la discriminación.