Doble golpe

Cepas

Ya se anuncia el surgimiento de una sucesión infinita de cepas: “Hasta el momento se han detectado un total de 11 mutaciones del virus, las cuales han aparecido en diversas partes del mundo y que de inicio eran nombradas con el país donde se creía tenÍa origen; sin embargo, a modo de no estigmatizar a las naciones, se acordó nombrarlas con el alfabeto griego.

Acoso

Entiendo que ahora hay asuntos radicalmente diferentes. Una queja muy frecuente es: ‘Difundió fotos mías desnuda sin mi consentimiento’. ¡Carajo! Ya veo: ‘Te mando unas fotos encuerada, pero no las difundas, ¿eeeh?’. De kinder.

A propósito de mi reporte sobre la escuela nido de acosadores, me dice el Gus: “Desde mis tiempos de prepa el acoso era conocido, de parte de algunos profesores, muy pocos quizá. Los estudiantes sólo mirábamos a las compañeras guapas, pero éramos muy tímidos, o prudentes o las dos cosas a la vez. Se supo de un maestro de matemáticas, miembro de la marina, que era famoso por acosador (en aquellos tiempos no se usaba el terminajo), en plena clase le daba por rozar los pechos de alumnas sentadas al frente.

Extorsionadores

Uno, los extorsionadores le gritan al tipo que contesta, que tienen cautiva a su esposa y la matarán a menos que deposite tanto más cuánto en la cuenta tal. Respuesta del tipo: “Tengo a mi mujer durmiendo aquí a mi lado, pero el asunto me interesa. ¿Podrías llamarme mañana a mi oficina para arreglar los detalles?”

La respuesta anterior me hace recordar otras dos réplicas a una similar llamada telefónica de extorsionadores a mitad de la noche.

Homeless

El Rami: “Todo Estados Unidos se está convirtiendo en un centro para ‘homeless’ (desposeídos, vagabundos, indigentes, menesterosos, sintecho). Los Ángeles, San Francisco, Portland, Seattle, Nueva York, Miami, Chicago... Me dice mi hermano que más de la mitad de las lanchas ancladas en San Francisco las usan de casas. Vean la película que ganó el Óscar, ‘Nomadland’. Debe de haber millones que viven en sus Vans o en sus carros. En ciudades como en la que vivo, los policías constantemente revisan los carros y camionetas estacionados en lugares públicos para asegurarse de que no hay gente viviendo en ellos. Hacer de Watergate (un edificio de lujo icónico en la ciudad de Washington, y propiedad de El Vaticano) una casa de homeless, no arreglaría ni el problema de las 20 cuadras a la redonda de ese edificio”.