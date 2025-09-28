Cincuenta años del Isic, antes Difocur

Recalcó ese valor del Difocur, hoy Isic, por su misión cumplida como institución y espacio físico en el afán de unir y reunir a los creadores, aun las voces divergentes, que tarde o temprano reconocieron el impacto positivo de las personas que ahí estuvieron a cargo: a pesar de los vaivenes y vendavales políticos, que nunca dejan de azotar y asustar a los necesarios trabajos de la cultura.

Este año el Instituto Sinaloense de la Cultura, antes Dirección de Fomento y Cultura Regional, cumple y celebra su primer medio siglo. Me solicitaron un texto sobre mi experiencia con ellos como artista, para un libro conmemorativo que sale la semana próxima, y aquí con gusto comparto un poco en primicia.

Culiacán fue la primera ciudad a la que comencé a viajar con la literatura en mente, antes, durante y después del viaje. Y todo gracias al programa editorial de Difocur, hoy Isic, que nos acercaba a la posibilidad de leer libros de autores locales o de poder aspirar en abstracto a ser uno de ellos.

Vine a Culiacán a los 17 años porque me dijeron que un tal Sigfrido Bañuelos deseaba publicarme un libro. Había leído unos poemas que mandé en 1986 a una propuesta de antología que la UAS hizo desde todos los medios, invitando ecuménicamente a los sinaloenses a enviar su material para ser dictaminados y publicarse en dos libros de poesía y narrativa, sin importar que tuviesen currículo o libros editados.

La antología no se pudo realizar, pero Sigfrido, que formaba parte de la comisión de lectura, se quedó con una copia y, al ser nombrado Director de Editorial de Difocur, publicó mi poema en El Suplemento de esta institución, incluso, antes de conocerme.

El texto se llamaba “El año en que vivimos la Revolución”, y era un intento mío de insertarme en la modernidad con un poema extenso, realizado con técnica simultaneísta, extraída de las lecturas de Ezra Pound, T. S. Eliot, Saint-John Perse y Octavio Paz.

Imágenes de la Nicaragua sandinista convivían en el mismo fuego con la tragedia terrestre del Chernobyl y la antorcha aérea Challenger, emulsionadas con el primer día de la creación universal y el propio fin termonuclear del mundo.

A los 17 años uno es muy aventado. Ya antes, don Alejandro Hernández Tyler había hecho caminar en sus versos a Cristo por la Quinta Avenida, mientras legiones invisibles de humanos gritaban la palabra rusa “Svodoba, Svodoba!”.

El Suplemento de Difocur tuvo una época excelente dentro de una época en que la vida cultural estaba dominada por los suplementos culturales, tal como hoy lo es por las redes sociales y las plataformas de cine.

Ahí se publicaba la obra local y regional, además de reseñas, ensayos y entrevistas que nos daban un atisbo del concierto global de las letras.

Bonus, el impreso se encartaba en diarios locales, se distribuía en comunidades rurales y estaba disponible hasta en las centrales camioneras.

Con emoción, mi abuela leyó en sus páginas que un joven de El Melón, una comunidad rural cerca de Quilá, mandó una carta expresando que le había agradado un texto mío, detalle que le encantó más porque, de ese rumbo, provenía una raíz muy remota, pero bastante estimada de mi familia.

Sigfrido me localizó gracias a don José Santos Torres, quien dirigía su revista Trópico de Cáncer. Así fue como comencé a venir seguido a Culiacán, con el pretexto del libro y el que siguió después, mi novela “El Náufrago del Mar Amarillo”. Don José me acercó su casa y su mundo y conocí un Culiacán de familias y de amigos. Fue ese un verano prodigioso y desde entonces trato de pensar que esa ciudad es la misma.

En ese Culiacán de piedra mojada, oloroso vino tinto y a libros humedecidos - en el que se escuchaban como novedades el grupo Mecano, La Puerta de Alcalá y Paraules d´amor de Joan Manuel Serrat, entonada en castellano por Amaya-, adquirí y reafirmé amistades que, a cada viaje a la ciudad, se multiplicaron con prodigalidad de panes bíblicos o los onces ríos que se bifurcan antes de llegar a la unanimidad del océano.

Para bien y para mal, descubrí que los amigos culichis pasaban muchas horas en el café, a veces demasiadas. No solo tenían sus propios cenáculos; algunos hacían hasta un rol para encontrase con alguien en otro establecimiento y llegaban desde las tres de la tarde y se iban al caer el sol.

Nunca entendí esa rutina de años, o toda una vida, que los mazatlecos es raro que asuman. Aquí en Mazatlán la gente acciona más y no es tan fija, aunque hay la tradición del desayuno intenso de amigos.

Tardé tiempo para entender que la cultura del café también es parte de la civilización; aunque esa inmovilidad en ciertos casos es paralizante. Ya no se si es modernidad o provincialismo sublimado como forma de resistencia.

Descubrí que el complejo cultural de Difocur cumplía la función de café y foro público que vitalizaba y mantenía activa esa zona, si no a la totalidad de Sinaloa, incluso, en el medioveo del centralismo, esa plaga que este país no debe dejar de combatir.

Llegué a conocer y apreciar tanto a Culiacán para decidir no irme ahí para estudiar Letras porque sabía que sería mi perdición, entre nuestra versión de la vida bohemia y la soledad paliada en las cafeterías, las fiestas juveniles y el amor de pasaje, potaje y peaje.

Recalcó ese valor del Difocur, hoy Isic, por su misión cumplida como institución y espacio físico en el afán de unir y reunir a los creadores, aun las voces divergentes, que tarde o temprano reconocieron el impacto positivo de las personas que ahí estuvieron a cargo: a pesar de los vaivenes y vendavales políticos, que nunca dejan de azotar y asustar a los necesarios trabajos de la cultura.

Y estos últimos, jamás deben de cancelarse ni postergarse. En especial en estos momentos de la vida nacional.