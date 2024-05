Sinaloa bien merece la pertinencia de orientar todo el esfuerzo social constructivo hacia la dirección que indique el voto el próximo domingo. Una vez que caiga el último sufragio en las urnas a los ciudadanos con o sin partido nos corresponde articular fuerzas y empujar en el mismo sentido que espolea la mayoría electoral.

A punto de que los sinaloenses salgan a votar, liderazgos visibles sobre todo del sector negocios de Sinaloa emitieron el pronunciamiento a favor de Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la Presidencia de México por la coalición de partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática porque, explican, con ella y los demás candidatos del bloque opositor establecieron un compromiso por causas “que les exigiremos que cumplan”. Arma de doble filo el posicionamiento, el sentido del sufragio determinará lo cortante o mellada que está la espada de la democracia participativa.

Es rescatable el esclarecimiento de la postura y sobre todo la toma de riesgos en caso de que las cosas salgan de manera distinta a como las desean los suscribientes del desplegado, consecuencias que nadie tendría por qué pagar en un Estado fundado en el marco de libertades. Frente a la coyuntura que dirimirá cuál proyecto de Nación sale adelante, es más de valientes ahora la actitud de sincerarse que fingirle apego a algo y luego incurrir en traiciones por no sostener lealtades forzadas.

Si bien es cierto que los firmantes ejercen la libertad ciudadana de inscribirse en el proyecto político que mejor les parezca, igual dan señales de ruptura con el régimen autodenominado Cuarta Transformación. Proponen un experimento político de decisión popular inteligente, pero cometen el error de inducirlo hacia una determinada campaña y candidata cuando debieron dejarlo abierto a que sus propuestas las tome cualquier fuerza política dominante.

Tampoco se andan por las ramas al exponer que “votar por Morena y sus aliados implica eliminar o subordinar instituciones fundamentales para que el gobierno deba comportarse de manera transparente, como el INAI; para que deba respetar la Constitución, como la Suprema Corte de Justicia; para que las minorías estén representadas en el Congreso, como la representación proporcional; y para mantener una autoridad electoral imparcial, como la autonomía del INE”.

Viéndolo con enfoque neutral, todo indica que se trata de una perspectiva asumida al sentirse los empresarios y demás signatarios entre la espada y la pared, teniendo enfrente sólo el letrero dantesco de “piérdase aquí toda esperanza”. Decidir alinearse con la candidata que está cobijada por el PRI, el partido que abusó del poder público hasta la ignominia, y desmarcarse del lopezobradorismo y Morena por considerarlos la continuidad del autoritarismo, de ninguna manera es una decisión cómoda sobre todo cuando el comportamiento del voto apunta al refrendo del régimen guinda.

Los que se presentan como ciudadanos sin partido hacen eco en Sinaloa de la toma de posición que el 20 de mayo adoptaron integrantes de la comunidad nacional cultural y científica manifestándose en apoyo a Xóchitl Gálvez con el argumento de que “López Obrador y su partido pretenden extender la deriva autoritaria durante el próximo sexenio, lo que significa una grave amenaza para la democracia”. Quizás les faltó también deslindarse de acompañantes aviesos que en lo nacional y lo local influyen en detrimento de la confianza que se le pueda otorgar a la abanderada de la Oposición.

Cinco días después otro segmento de académicos, intelectuales, científicos y artistas salió a respaldar a Claudia Sheinbaum con el llamamiento a que “salgamos todas y todos a votar por el único proyecto de Nación que garantiza la prosperidad compartida. La democracia seguirá fortaleciéndose con la siguiente etapa de la transformación. Ganaremos las elecciones, libre y democráticamente el 2 de junio”.

No obstante que las posturas anticipan que sea cual sea el resultado de la elección el País continuará dividido, no nos asustemos de las diferencias expuestas como cimiento del edificio democrático. La pluralidad en puntos de vista, la posibilidad de escucharnos unos a otros, y el respeto recíproco a la libertad de expresión permitirán constituirnos, haya o no elecciones, con o a pesar de los partidos y candidatos, en sociedad mexicana que desde el disenso construye acuerdos al pretender unanimidades en torno a lo fundamental.

Algo de esa necesidad del reencuentro permea en el pronunciamiento de los ciudadanos sin partido que el domingo decidieron sacar a la luz pública su simpatía con la candidatura de Xóchitl Gálvez. Tal convergencia de intenciones está en la parte que resalta “la urgencia de que Sinaloa sea beneficiado con una política amplia y de gran visión para el campo y la costa; un plan efectivo para la paz y la seguridad de todas las familias y un programa ambicioso de relanzamiento de la actividad económica”.

Exacto. Sinaloa bien merece la pertinencia de orientar todo el esfuerzo social constructivo hacia la dirección que indique el voto el próximo domingo. Una vez que caiga el último sufragio en las urnas a los ciudadanos con o sin partido nos corresponde articular fuerzas y empujar en el mismo sentido que espolea la mayoría electoral. Las y los candidatos, y las siglas que los postulan, deberán incorporarse pronto a las causas colectivas más legítimas y de obvia y urgente atención.