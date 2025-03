Cómo convertir tu empresa familiar en una de las más admiradas: La receta de Salvador Alva

Salvador Alva comparte su fórmula para convertir una empresa común en una de las más admiradas, basándose en un enfoque integral que involucra visión, organización y cultura.

"El viaje hacia ser una empresa admirada no tiene atajos, pero la recompensa es clara: una empresa que no solo genera ganancias, sino también respeto, lealtad y admiración." Salvador Alv”El viaje hacia ser una empresa admirada no tiene atajos, pero la recompensa es clara: una empresa que no solo genera ganancias, sino también respeto, lealtad y admiración.” Salvador Alva