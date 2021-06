Como en cada proceso electoral, el mayor aplauso es para los ciudadanos libres

A todo el personal del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), mi admiración y respeto. Es la institución de nuestra entidad que siempre se ha manejado con los principios éticos que dan legalidad, imparcialidad, certeza, objetividad, e independencia a toda elección.

Al hablar de ciudadanos libres, me refiero aquí a todas las personas que participan en un proceso electoral sin apetitos e intereses personales de dinero y/o poder. Ellas y ellos no aparecen en las primeras planas de los periódicos, ni están frente a los reflectores, tampoco dan declaraciones frente a cámaras de televisión. Pero es gracias a su compromiso y responsabilidad, que es posible la construcción de un sistema político democrático.

En primer lugar, quiero referirme a las, y los funcionarios de casillas, que desde antes de la jornada electoral tenían la enorme responsabilidad de resguardar el material electoral. El día 6 de junio, antes de las ocho de la mañana, se despidieron de sus familias por todo un día para acudir a instalar el espacio al cual acudiríamos los ciudadanos a emitir el voto. Un domingo que bien pudieron dedicarlo al descanso y recreación, lo sacrificaron para en su lugar, fungir como autoridad electoral y hacer valer la voluntad de sus vecinos.

En segundo lugar, el agradecimiento es para los ciudadanos que acudieron a las urnas con toda libertad para emitir su voto. El día 6 de junio, la verdad es que la temperatura fue alta, sin embargo, eso no evitó que, con toda la paciencia, las personas hicieran fila hasta llegar a la urna. Votar es primordial porque presiona a la democracia de un país para que funcione de una manera justa y equitativa. El objetivo de una democracia es garantizar que todos cuenten con la oportunidad de elegir un candidato y votar por políticas que representen y beneficien a sus comunidades. Por ello, ¡muchas gracias ¡

A todo el personal del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), mi admiración y respeto. Es la institución de nuestra entidad que siempre se ha manejado con los principios éticos que dan legalidad, imparcialidad, certeza, objetividad, e independencia a toda elección. De ello soy testigo.

Un profundo agradecimiento al personal operativo y administrativo de los consejos municipales y distritales. Para el caso del Consejo Municipal de Mazatlán, es necesario un aplauso para el gran esfuerzo y dedicación de Enrique Estrada, coordinador electoral; Anny Roque, coordinadora administrativa; Armando Rivera, coordinador de sistemas.

Gracias Roberto, Carlos, Daniela y Jesús, quienes trabajaron como auxiliares electorales. Para Viry, Ana, Karen, Grecia, Alejandra, Óscar y José, que hicieron un extraordinario trabajo como auxiliares de sistemas. Araceli, la secretaria estrella, con un eficiente trabajo en todo momento. Todas ellas y ellos, son padres, madres, hijas e hijos, que no en pocas veces se ausentaron de casa por doblar jornadas de trabajo, y varias noches dejaron de lado el sueño.

Quiero hacer un reconocimiento muy particular a la Consejera Presidenta del Consejo, la Licenciada Sofía Solangel Soto Leyva, cuyo desempeño durante todo el proceso electoral fue, y sigue siendo extraordinario. Igualmente, al Secretario del Consejo, al Licenciado Armando Burgos Almaral, y a mis compañeras y compañeros consejeros propietarios: Manrry Fuentevilla Gastelum, Rosángela Paez López y Oscar Jesús Martínez Aguiar Ríos. A los consejeros suplentes, Enrique Gutiérrez, Cendy Monserrat, César Osuna y Diana Ruiz. De todas ellas y ellos, he aprendido muchísimo en estos últimos meses, pero sobre todo agradezco tener el tesoro de su amistad.

En mi caso personal, un humilde esfuerzo que hice en este proceso electoral, fue el desempeñarme como Consejero Ciudadano. Honor por el cual estaré profundamente agradecido al IEES. Siendo ya la tercera ocasión con este cargo, he pensado que tal vez he cumplido ya con mi ciclo y es un deber dar oportunidad a otros ciudadanos para que participen en esta forma. En estos tres procesos en los que he participado como Consejero, más allá de la remuneración económica, han sido experiencias que me han dejado lo que yo más valoro en cualquier actividad que desempeño: el honor y el conocimiento.

Finalmente, quiero cerrar este texto citando al ex presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, cuando dijo que: “una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil”.

Con esto invito a las y los ciudadanos de pensamiento libre, que participen siempre en todo proceso electoral de una forma u otra. La política es demasiado importante para dejársela sólo a los políticos.

Es cuanto....