El comportamiento del votante es una tarea que ha ocupado a sociólogos, antropólogos y politólogos de varios países del mundo. ¿Se puede perfilar la decisión de un ciudadano al votar en la urna? ¿Qué elementos son definitorios para la valoración individual del voto? ¿El voto es en realidad un acto de decisión individual o de influencia colectiva? ¿Por qué votan los votantes?

Las encuestas marcan una diferencia promedio de 27 puntos entre las aspirantes Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Las más conservadoras ponen a Xóchitl con 38 y a Claudia con 56. En ningún escenario, en ninguna encuesta, la abanderada del frente opositor conformado por el PAN, PRI y el PRD logra estar cerca de la candidata oficialista de la cuarta transformación. La candidatura de Álvarez Máynez, destapada en francachela por el Gobernador de Nuevo León y su esposa, parecen no aumentar, ni restar puntos a Movimiento Ciudadano que sigue en el sótano de las preferencias electorales con apenas un 6 por ciento. (Oraculus, 2024)

Esta semana Xóchitl Gálvez increpó a la abanderada de la coalición encabezada por Morena, para debatir. “A ver, Claudia, si ya te dieron permiso te reto a debatir este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción”. La respuesta de la morenista fue tajante: “No por mucho madrugar amanece más temprano, no por mucho provocar se crece en las encuestas”.

Para efectos de estudio de algunos teóricos de la Ciencia Política, los votantes pueden ser del tipo: A) Racionalmente ignorante, B) Expresivo y C) Racionalmente irracional (Holcombe, 2016). A su vez, el comportamiento de estos en la urna se puede expresar en: votos flotantes, votos duros o voto indeciso.

No hay hasta el momento una teoría válida o validada para explicar el comportamiento de los votantes en una democracia. Hay aproximaciones teóricas que en conjunto con otros estudios ayudan a los equipos de campaña a modelar o trazar la ruta de las campañas electorales. Juega en esto, la escuela del pensamiento o visión ideológica de los expertos que coordinan las campañas. Por muchos años, la escuela norte americana apeló al “utilitarismo” del voto, es decir, el valor intrínseco que cada votante daba de manera individual al acto de sufragar.

Por el contrario, las escuelas del pensamiento europeo particularmente la italiana y española, daban un alto valor decisional al “sentimiento”, y los factores colectivos que explican, por ejemplo, la aceptación o el rechazo de los partidos, los candidatos y sus propuestas.

Algunos creerán que es necesario y urgente que Xóchitl increpe y fustigue a su contraparte para poder “entrar” en zona de competencia. Esa idea de las campañas de confrontación y polarización, han dado resultados en ciertos contextos electorales. Otros, desde la experiencia y el modelo de comunicación que se afianza más en las escuelas del viejo continente, creemos que la polarización y la confrontación en esta etapa de precampaña ayudará poco en los objetivos de la candidata opositora.

Para tomar una decisión sobre el rumbo que tomará la campaña, primero debes tener plena claridad del elector al que te diriges. En el escenario actual, en México los indecisos -con posibilidades de ir a urna- no son tantos como la Oposición supone, y su nicho de votos duros no da para mantener discursos de polarización extrema desde “la no campaña”.

En México, un gran sector de la población tiene simpatía con el Presidente, 64 por ciento a favor, 35 por ciento en contra (PollsMX, 2024). La relación de Andrés Manuel López Obrador y Morena como partido político es casi del 95 por ciento, para el elector mexicano Morena es AMLO y AMLO es Morena. Desde esta perspectiva para la tarea de Gálvez, tratar de generar simpatías desde la confrontación y la polarización, dará como resultado el afianzamiento de sus simpatizantes, el aplauso de sus cercanos, pero difícilmente la atracción de votantes indecisos, sobre todo aquellos que representan, el voto reflexivo y utilitario. Si Xóchitl no levanta lo suficiente para ser medianamente competitiva, el domingo 2 de junio, millones de mexicanos, que hoy tienen intenciones de votar, se quedarán en casa. Luego le seguimos.