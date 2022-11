Con tal pasivo...

osunahi@hotmail.com

Andrés Manuel aduce que los propósitos de su marcha son el celebrar sus logros. Los tiene, ciertamente, pero se tiñen de rojo intenso ante el imparable número de muertos en los eventos llamados de alto impacto. Al corte de octubre del presente año, las propias cifras oficiales marcaron cerca de los 140 millares de muertos, contados a partir del inicio de la gestión de la 4T, un dato que nos aleja de la posibilidad de conseguir la tranquilidad social a la que se aspira, que de no lograrse, diría el propio Ejecutivo federal, su administración sería un fracaso.

En una larguísima sesión en el Congreso sinaloense, el Gobernador Rubén Rocha Moya presentó su primer informe de gobierno, dentro del cual, presumió, entre otros aciertos, avances en seguridad pública; resultados enfocados en una disminución en crímenes dolosos, lo cual, no deja de ser importante, sin embargo, esto no da certeza de que los ciudadanos estemos viviendo bajo un mejor clima de paz. La optimista percepción gubernamental, choca con la realidad del desorden que priva en las calles de todos los rincones sinaloenses, en las cuales, a cualquier hora del día, observa uno de todo, de todo, menos las fuerzas del orden.

Otro tema que se le sigue reprochando al Gobernador, y así sucederá el resto de su mandato, es la desaseada protección que le ha brindado al Alcalde mazatleco depuesto, Luis Guillermo Benítez, quien, a pesar de todas las evidencias de su fracasada e irregular gestión, cobra y goza de privilegios como Secretario de Turismo Estatal, bajo el manto de complicidad que también le ha tendido el Congreso local y la Fiscalía estatal; así las cosas, con los que dicen no ser iguales que los de antes. No mentir...no traicionar...no robar... ¡Ja, ja, ja!

Y sobre esa misma línea, el Presidente de la República vuelve a una de sus querencias políticas, la toma de calles; en esta ocasión, con el propósito, según él, de celebrar los éxitos logrados a lo largo de sus cuatro años de gestión, aunque en realidad, lo que pretende es demostrar a sus contrarios políticos, quién es quién, en eso de las manifestaciones públicas.

No dudo que la parada popular convocada por el Ejecutivo federal resulte todo un éxito en cuanto al número de asistentes. Cuenta con el apoyo suficiente para lograr su propósito; eso sí, tiene que hacerlo de forma aplastante, ya que, de otra manera, les dará pie a sus adversarios para convencerse de que sí se puede.

Seguramente las cabezas visibles del movimiento “El INE no se toca”, guardan la esperanza de que la invitación de Andrés Manuel resulte un fracaso, algunos de ellos, con rosario en mano, piden que se les conceda el milagro deseado; algo así como un sorpresivo resultado futbolero, como el de Arabia Saudita contra Argentina o el de Japón versus Alemania.

Dado el apoyo popular que se ha granjeado López Obrador con sus programas sociales, no me cabe la menor duda, que los números lo favorecerán, pero tampoco tengo vacilación alguna para decir que, bajo su investidura, sus acciones deben estar enfocadas al beneficio de la nación; en pro del interés ciudadano, y en este caso, la marcha del “quién es quién en las calles”, no nos deja ninguna utilidad.

También estoy convencido de que los representantes populares y hasta los propios funcionarios públicos, lo son todos los días; se tatúan su encargo, de tal suerte, que en todo momento y en todo lugar los acompaña. Nada de que es domingo, día festivo o se encuentra fuera del horario laboral para que, por ejemplo, el Gobernador deje de serlo en esos tiempos. Partiendo de ello, tanto el Presidente de la República y todos aquellos que estén insertos en las esferas públicas y que asistan a la marcha del día 27, se estarán distrayendo de sus actividades, y muy probablemente, algunos lo harán, usando recursos públicos monetarios para trasladarse a la fiesta presidencial. No se vale.

Con tal pasivo, pues como que no hay mucho de que presumir, señor Presidente y de paso, recordarle que es gobernante de todos. ¡Buenos días!