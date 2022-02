Este conflicto parece no tener una pronta solución, la guerra no es ni será la solución, por lo que quizá valga la pena voltear al pasado y recordar a Erich Hartmann, para muchos el mejor piloto de la Segunda Guerra Mundial, admirado y condecorado por Hitler por lograr 172 derribos, quien se expresaba de esta manera acerca de la guerra: ‘La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan’.

Es imposible no tocar en este espacio el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Dada la magnitud de la situación trataré de explicar un poco lo que acontece. Aclaro que no soy experto en el tema, por lo que investigué al respecto encontrando lo siguiente: Esta semana el Presidente Putin (Rusia) anunció el envío de tropas rusas a las regiones rebeldes de Donetsk y Luhansk (no olvide estos nombres) y reconoció su independencia de Ucrania en ambas zonas ubicadas al este de Ucrania. Es importante señalar que al reconocer la independencia a Donetsk y Luhansk se violaron los acuerdos de Minsk, acuerdos que tomaron Rusia y Ucrania en el 2014 y tenían como fin terminar el conflicto entre separatistas prorrusos y combatientes ucranianos. Ucrania acusó a Rusia de violar intencionalmente su soberanía y Rusia señaló que se encontraba defendiendo a las personas que durante años han sufrido persecución y genocidio por parte de Kiev (capital de Ucrania) y dio la siguiente declaración: “Cualquier que intente interferir con nosotros, o más aun, crear amenazas para nuestro país y nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y lo llevara a consecuencias como nunca ha experimentado en su historia. Estamos listos para cualquier giro de acontecimientos”. Una declaración que parece advertencia para otros países. El Presidente de Ucrania anunció que Putin acaba de iniciar una invasión total a su país, que era una guerra de agresión, que su país se defenderá y vencerá, anunciando que se rompían todas las relaciones diplomáticas con Rusia, señalando también: “No necesitamos ninguna guerra, ni fría, ni caliente, ni híbrida. Pero si las tropas nos atacan, si intentan tomar nuestro país -nuestra libertad, nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos-, nos defenderemos”. Tropas rusas se encuentran al norte de Kiev, su Alcalde Vitali Klistcho (gran ex boxeador de peso completo) señaló explosiones en dicha Ciudad, por lo que militares ucranianos se encuentran defendiéndola, pero estos enfrentamientos han derivado en 137 personas muertas y más de 300 heridos por parte de Ucrania y más de 450 soldados rusos muertos. El Presidente Putin ha solicitado a los militares ucranianos que derroquen al gobierno de dicho país y que tomen el poder para ellos mismos. La Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido han anunciado sanciones contra Putin y su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, consistentes en congelación de activos y prohibición de viajar a Estados Unidos. Es importante señalar que más de 100 mil personas han huido de sus hogares y alrededor de 50 mil se han refugiado en países vecinos. Por su parte, el Secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Marcelo Ebrard, manifestó: “Nuestra posición principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la federación rusa en territorio de Ucrania”. Tarea difícil se viene para el recién nombrado Embajador en Moscú, Eduardo Villegas Megías, quien hasta hace poco se desempeñaba como Coordinador de Memoria Histórica y Cultura de México. Este conflicto parece no tener una pronta solución, la guerra no es ni será la solución, por lo que quizá valga la pena voltear al pasado y recordar a Erich Hartmann, para muchos el mejor piloto de la Segunda Guerra Mundial, admirado y condecorado por Hitler por lograr 172 derribos, quien se expresaba de esta manera acerca de la guerra: “La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan.” PD 1. ¿¡Hay Carnaval! o ¡Ay, Carnaval!? PD 2. “Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro”, dijo el Presidente esta semana durante un recorrido por Palacio Nacional.